مسئولان امنیتی و قضایی با حرکات تروریستی اخیر قاطعانه برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد اظهار داشت: ملت ایران با همه سختی‌ها در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده اند و با حضور در سیزده آبان حماسه آفریدند که باید از تمام آنان تقدیر کرد.

آیت الله اعرافی اظهار داشت: از تمامی کسانی که در راستای برپایی کنگره ملی شهدای استان قم مشارکت داشتند تشکر داریم و امیدواریم پیام شهادت و شهدا با شیوه‌های مختلف به نسل امروز و آینده منتقل کنیم.

امام جمعه قم بیان داشت: برای تقویت ارزش‌ها و مبانی الهی تابلوی پیام شهادت باید همواره پر فروغ در برابر جامعه قرار گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: امروز شاهدیم که بسیجیان، طلاب و نیروهای انتظامی و امنیتی ما برای حفظ امنیت در میدان حضور دارند که مظلومانه توسط داعش صفتان و تروریست‌ها به خاک و خون می کشند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه امروز در یک جنگ ترکیبی قرار داریم افزود: باید با چشمان تیزبین توطئه‌های دشمنان را رصد کرد و امروز در یک صحنه حساس قرار داریم.

امام جمعه قم ادامه داد: دشمن به دنبال استمرار تحریم و عهد شکنی است و در پی ایجاد فعال سازی گسل‌ها در جامعه است و می‌خواهد کانون‌های صهیونیستی و وابسته به قدرت‌ها را فعال کنند و به ارزش‌های دینی ما آسیب برساند.

وی ادامه داد: دشمن امروز ادعای تجزیه طلبی ایران را دارد و به دنبال فعال سازی مجامع بین المللی علیه ملت ایران است در صورتی که رسالت آنان قرار گرفتن در برابر استکبار است.

خطیب جمعه قم بیان داشت: گروه تروریستی منافقین که در دهه شصت ترورهای فراوانی انجام دادند در پی تحریف تاریخ هستند تلاش می‌کنند تا چهره رژیم ستم شاهی و جنایات آمریکا علیه ملت ایران را تطهیر کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود؛ انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشت که دشمن می‌خواهد این موفقیت‌ها را نادیده بگیرد و ملت ایران مظهر ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی است و امروز این مظاهر در معرض تهدید است.

آیت الله اعرافی گفت: امروز جنگ رسانه‌ای کم نظیر و بی نظیر به راه افتاده است تا شناخت جوانان تغییر کند و ارزش‌ها زیر سوال برود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن آمده است تا اغتشاشات ایجاد کند و حرکات تروریستی به راه بیندازند و از اعتراض‌های مردمی سو استفاده کند و تلاش می‌کند تا به دنیا نشان دهد که الگوی اسلام و استقلال موفق نیست و دیگر کشورها نباید به آن فکر کنند.

امام جمعه قم تصریح کرد: دشمنان می‌خواهند ایران تجزیه شود که وظیفه ما در این راستا حفظ هوشیاری، بصیرت و آگاهی است و نباید اجازه داد حرکات اعتراضی به اغتشاشات تبدیل شود و در این زمینه همگان باید بیدار باشند.

آیت الله اعرافی ادامه داد: ملت بزرگ ایران امروز در وسط کارزاری قرار دارد که اگر درست عمل نکند پشیمانی به بار می‌آورد.

وی اضافه کرد: حوادث اخیر در این جهت است که مسئولان نتوانند مسائل و مشکلات کشور را دنبال کنند و مسئولان باید در وسط میدان خدمت و فداکاری باشند.

وی افزود: در راستای جهاد تبیین کوتاهی داریم که حوزه علمیه و رسانه‌ها و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در راستای آگاهی بخشی به ملت وظیفه سنگینی دارند.

وی گفت: ما معتقدیم باید اشکالات را رفع کرد اما در برابر کشته سازی و حرکات تروریستی انتظار آن است که مسئولان امنیتی و قضائی با قاطعیت اقدام کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: این روزها روحانیت مورد حمله است و تاریخ روحانیت یعنی رکن رکین علم و اندیشه برای امت اسلام و نگهبان هویت و استقلال ملت در برابر استکبار است و این قشر در خدمت به مردم همواره در میدان حضور دارند.

وی اضافه کرد: طلاب جهادی و روحانیون با عهد تاریخی خود در خدمت ملت هستند و پیوند روحانیت و مردم آسمانی است و هرگز گسستنی نخواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: روحانیت بر چوبه دار رفته و زندان و سختی را تحمل کرده است اما از ارزش‌های دینی کوتاه نیامده است و ملت بزرگ ایران انسجام خود را در برابر حرکات کور دشمن حفظ خواهد کرد.