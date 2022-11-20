به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی تهران ٢٠ درباره اتفاقات دو ماه اخیر و تغییر جنس فضا و صفبندی جریان رسانهای در عملیاتهای تروریستی، گفت: یکی از مقدمات تغییر صفبندی این است که سواد رسانهای افزایش پیدا کند. همچنین خود افراد، رسانه ملی و خبرگزاریها در این راستا تلاش کنند.
وی متذکر شد: اگر دو ماه قبل کسی چیزی میگفت، میگفتیم که این شخص از ابعاد گوناگون ماجرا خبری نداشته، اما اکنون طراحیها مشخص شده است. کسانی که طراحی اغتشاشات را به عهده دارند، هر چه به خواستهشان نمیرسند، به بازتولید یک روش دیگر دست میزنند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنها امروز وارد فضای کشتهسازی در جامعه برای افزایش احساس ناامنی شدهاند. ابعاد مختلف موضوع روشن شده و میدانیم که یک مجموعه بیرون مرزها دارند عملیات را طراحی میکنند. آنها خیال میکردند که با هیاهو و بلوا یک فضای رعبآوری ایجاد میشود و از جانب مردم همراهی خواهند داشت، الان کاملاً مشخص است که مردم خط خود را جدا کرده و بهای امنیت خود را میدانند.
وی افزود: گلایههای مردم به جای خود باقی است. من پشت تریبون مجلس خواست مردم را مطرح میکنم، اما عملیات فریب دشمن هم دارد خودش را نشان میدهد. هوشیاری مردم آنها را از همراهی ناامید کرد. سناریوی دوم آنها این است که خشونت را در لایههای مختلف مردم اجرا کنند. خشونتی که در عملیات تروریستی شاهچراغ، ایذه و اصفهان داشتند، یک پیام دارد و آن هم این است که زمینه پیشرفت ایران را متوقف کنند و آرامش را از مردم بگیرند.
جدایی صف بدنه عمومی جامعه از اغتشاشگران
مقتدایی گفت: تعداد افرادی که در اغتشاشات حضور دارند، علیرغم تمام این هیاهوهایی که رخ داده، زیاد نیست. ما ۸۵ میلیون نفر هستیم. مردم با اغتشاشگران متفاوت هستند. مردم توقعاتی دارند که عملی نشده است. در زمینههای اقتصادی و غیره حرفهای شنیدنی از مردم داریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعد از حادثه شاهچراغ مجلس بیانیه داد و این جنایت را محکوم کرد و گفت کسانی که مثل داعش گرگ صفتی میکنند به سزای عملشان برسند. ناگهان از جایی گفتند که نمایندگان مجلس خواستار اعدام شدهاند که چنین حرفی نزده بودند. آیا رسانههای خارجی رویکرد اغتشاشگرانی را که از قتل هم فروگذار نکردند، محکوم کردند؟ آیا کسانی که اغتشاش میکنند، کارشان شبیه اعتراض است؟ کسی که در دانشگاه فحاشی میکند، اصول اولیه انسان فرهیخته را دارد؟ اینها چیزی نیست که به بدنه عمومی جامعه ربط داشته باشد.
مقتدایی تصریح کرد: مجلس مجموعهای از کمیسیونهای تخصصی دارد که به دنبال منافع ملت هستند. کشور ما ساختارهای قانونی حقوقی دارد. مجلس در این خصوص به تمام نکات عمل کرده و کوتاهی نکرده است. ما در این خصوص طرحی آوردیم و گفتند که این طرح بر فلان اصل قانونی اساسی منطبق نیست و دولت باید لایحه بیاورد تا اجرا شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به دنبال تأمین منافع ملت است. این اقدام در قالب طرح شدنی نیست و باید با دولت رایزنی کنیم تا لایحه بیاورد. خانه ملت اقدام کرده و هنوز هم پیگیر است. اصلاً هر چیزی که مجلس تشخیص داده، حاصل جمع نیاز جامعه بوده است. مردمی که مجلس را دوست ندارند، آن را در دوره بعدی عوض میکنند. همین الان سازمان ملل آمد تحت تأثیر قدرتهای بزرگ قطع نامهای صادر کرده که مبانی حقوقی ندارد و سیاسی است.
وی اظهار داشت: همین حالا رسانهها دارند به سازمان ملل در حالی که ما قربانی تروریست شدهایم، فشار میآورند. فشار سوم را سفارتخانههای خارجی در داخل ایجاد میکنند. بعضی که کاملاً مشهود است و دارند اغتشاشات کف میدان را جلو میبرند. جنگ احزاب رسانهای در کنار احزاب سیاسی یک هدف را دنبال میکند و آن این است که افکار عمومی قبول کنند ایران ناامن است. چون ایران راه ارتباط با آسیا را پیدا کرده، نگران شدهاند. آنکه در اغتشاش است، از جنس مردم نیست. مردم در کنار انتقاد صف خود را از دشمن جدا کردهاند.
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