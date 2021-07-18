مردم کوبا علیه آمریکا و دخالت های خارجی تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایتخت کوبا شاهد تظاهرات در محکومیت دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی این کشور بود.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان در هاوانا دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی این کشور را محکوم کردند.

شبکه خبری المیادین گزارش داد که این تظاهرات با مشارکت رائول کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا، دیاز کانل رئیس جمهور کنونی و شماری دیگر از مقامات کوبایی در اعتراض به دخالت‌های خارجی برگزار گردید.

تظاهرات کنندگان شعارهایی همچون «من فیدل هستم» سر دادند.

گفتنی است که رسانه‌های غربی اخیراً از برخی تجمعات اعتراضی در کوبا خبر دادند و این موضوع با واکنش سریع رئیس جمهور این کشور روبرو شد. «میگوئل دیاز-کانل برمودز» دبیر اول کمیته مرکزی حزب حاکم و رئیس جمهور کوبا، با حضور در تلویزیون این کشور با مردم کشورش سخن گفت و با اشاره به برخی اعتراضات اظهار داشت که مردم کوبا حاکمیت کشور خود را به کشور دیگری تحویل نخواهند داد.

رئیس جمهور کوبا در اظهارات خود همچنین درباره مشارکت واشنگتن در اقدامات بی ثبات کننده سیاسی علیه کوبا که در ایام بیماری همه گیر کرونا، تشدید شده، هشدار داد. او گفت که اعتراض‌ها واقعی بوده است اما «مزدوران» آمریکا با استفاده از رسانه‌های اجتماعی از این اعتراض‌ها سو استفاده کردند. رئیس جمهوری کوبا البته هشدار داد که تحرکات بعدی تحمل نخواهند شد.