به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران فردا سه شنبه در آخرین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف آمریکا می‌رود. این مسابقه که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و معادلات صعود به مرحله حذفی را تعیین می‌کند، از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می‌شود.

«تیلر آدامز» هافبک تیم ملی آمریکا در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و گفت: این بازی خیلی مهم است. می‌خواهیم روی بازی تمرکز کنیم. بازی برای هر دوتیم مهم است. می‌خواهیم کشورمان را پیش ببریم و ایران هم همین هدف را دارد.

آدامز در خلال صحبت‌هایش درباره بازی فردا، در تلفظ نام ایران دچار اشتباه شد. خبرنگاری به او این موضوع را متذکر شد و بحث تبعیض نژادی در آمریکا را پیش کشید! آدامز در واکنش گفت: همیشه تبعیض همه جا وجود دارد بخصوص وقتی در کشورهای دیگر بودم ولی در کشورهایی که بوده‌ام یاد گرفته‌ام ما در آمریکا سعی می‌کنیم پیشرفت کنیم. من با یک خانواده سفیدپوست بزرگ شده‌ام و میراث و فرهنگ من هر دو مورد را شامل می‌شود. شما درباره اشتباه من در لفظ ایران اشتباهم را گرفتید و من پذیرفتم.

هافبک آمریکا درباره دیدار فردا و میزبانی آمریکا در جام جهانی بعدی تاکید کرد: همانطور که سرمربی گفت باید از بازی لذت ببریم و ورزش چیزی است که همه به هم نزدیک شویم. می‌خواهیم روی بازی تمرکز داشته باشیم. هر دو تیم می‌خواهند به مرحله بعدی صعود کنند. درباره جام جهانی بعدی چیزی نیست که از الان پیش بینی کنم.

بازیکن تیم ملی آمریکا درباره عملکرد بازیکنان ایران در دیدارهای قبلی گفت: ایران در دو بازی گذشته روند کاملاً متفاوتی داشت و ما می‌خواهیم روند خوبی داشته باشیم.

آدامز درباره تاثیر بازی فردا یادآور شد: تلاش زیادی کرده‌ایم تا بتوانیم بردی را داشته باشیم. می‌خواهیم عملکرد منسجمی را داشته باشیم تا در جام جهانی پیشروی کنیم.