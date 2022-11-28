اظهارنظر جدید کلینزمن و آرزوی موفقیت برای تیم ملی ایران!

به گزارش خبرگار مهر، «یورگن کلینزمن» سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال آلمان و آمریکا که یکی از کارشناسان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است، بعد از پیروزی تیم ملی ایران مقابل ولز از روش بازی تیم کارلوس کی روش انتقاد کرد و گفت که بازیکنان ایران با صحبت با کمک داور و داور چهارم، جو بازی را به سود خود تغییر دادند. وی تاکید کرده بود که این مسئله برگرفته از فرهنگ ایران است.

بعد از این اظهارنظر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران با انتشار پیامی به شدت از کلینزمن انتقاد کرد و از او دعوت کرد که برای شناخت بیشتر تیمش، به اردوی ایران بیاید؛ البته به شرطی که از عضویت در «گروه تحقیقات جام جهانی» فیفا استعفا بدهد.

فدراسیون فوتبال ایران هم با انتشار پیامی به کلینزمن حمله کرد تا اسطوره فوتبال آلمان روز گذشته در مصاحبه‌ای از موضع خود عقب نشینی کند: «هرگز از کارلوس یا تیم ایران انتقاد نکردم. آنچه که من توصیف کردم، شیوه احساسی و عاطفی آنها بود که گاهی حتی قابل تحسین است.»

اما کلینزمن که در آستانه دیدار ایران و آمریکا همچنان به خاطر اظهارنظرش تحت فشار قرار دارد، بعدازظهر امروز دوشنبه با انتشار پیامی، بار دیگر تلاش کرد تا از انتقادات نسبت به خودش کم کند.

سرمربی سابق تیم ملی آمریکا در توییتر خود نوشت: «نظرات من در مورد بازی ولز و ایران کاملاً مربوط به فوتبال بود. متأسفانه این موضوع از بستر فوتبال خارج شد. من دوستان ایرانی زیادی دارم و همیشه از مردم، فرهنگ و تاریخ آنها تعریف و تمجید کرده بودم.»

کلینزمن همچنین برای ایران بهترین‌ها را در مسابقات پیش رو آرزو کرد تا به این شکل نشان بدهد در تلاش برای به دست آوردن دل فوتبالدوستان ایرانی است.