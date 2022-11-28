اقدامات نیروی دریایی زمینه ساز امنیت کشتیرانی در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به شهرستان جاسک در جمع فرماندهان، افسران و خانواده شهدا و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تبریک هفتم آذر روز افتخارآفرین نیروی دریایی اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش امروز با صیانت از تجارت و اقتصاد در منطقه بسیار مهم و بندر راهبردی جاسک، امنیت را به عنوان زیربنای رونق و توسعه اقتصادی تامین می‌کند.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم رونق و توسعه خطوط و ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سابقه حملات دزدان دریایی در منطقه اشاره و تصریح کرد: از زمانی که نیروی دریایی ما در منطقه حضور موثر پیدا کرده است، امنیت کشتیرانی برقرار شده و تجارت رونق یافته است و این موفقیت بزرگ فقط مربوط به افسران و درجه‌داران و صاحب‌منصبان نیروی دریایی و ارتش جمهوری اسلامی نیست، بلکه حاصل صبوری و همراهی خانواده‌های آنها هم هست و جا دارد از صبر مجاهدانه خانواده شما نیز قدردانی کنم.

رئیس جمهور تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به ساخت سلاح های پیشرفته و پیچیده علاوه بر تامین امنیت و آرامش خود برای همسایگان نیز پیام صلح و امنیت دارد اما اگر کوچک‌ترین تهدیدی متوجه ملت، کشور و خاک مقدس جمهوری اسلامی شود، عکس‌العملی خواهند داشت که در تاریخ ماندگار شود و درسی فراموش‌نشدنی به دشمن خواهند داد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به جوانان و نوجوانان پرشمار حاضر در مراسم گفت: به پدرانتان، به ایران، به شهدا و به رهبر بزرگوارمان افتخار کنید. امروز جمهوری اسلامی افتخارات بسیاری دارد که همین افتخارات باعث شده دشمن عصبانی باشد. دشمن ۴۳ سال نقشه کشیده که دوباره سلطه‌اش را به این کشور برگرداند، اما بخاطر روحیه آماده شما نتوانسته است و بعد از این هم نخواهد نتوانست.

رئیسی در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی سازنده نیروی دریایی در آبادانی جاسک افزود: با تداوم تلاشهای انقلابی دولت و نیروهای مسلح ظرفیت های منطقه فعال و مشکلات فعلی رفع خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید نشاط اجتماعی را به ویژه برای جوانان بالا ببریم، اظهار داشت: نشاط واقعی در برخورداری جوانان و آحاد جامعه از شغل پایدار و متناسب با شأن افراد و برخورداری از یک زندگی عزتمندانه و امید به آینده درخشان است.