افزایش معاملات مسکن تهران در آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی؛ در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶۷ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.



گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۴۰۱