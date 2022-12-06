به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، منابع فلسطینی به تازگی تصویری از نوشته روی کلاه‌خود نظامیان صهیونیست منتشر کرده اند که روی آن جمله عجیبی نوشته شده است.

در این تصویر که از نظامیان صهیونیست در جریان یورش روز گذشته به شهر قلقیلیه در کرانه باختری گرفته شده، نوشته شده است: برای کشتن به دنیا آمده‌ام.

انتشار این تصویر واکنش‌های متعددی از سوی فلسطینی‌ها در فضای مجازی به همراه داشته است و آنها در کامنت های خود به این مساله اشاره کرده اند که قتل و غارت ویژگی اصلی اشغالگران صهیونیست است که از هفت دهه پیش در جریان اشغال فلسطین به آن مشغول شده و همچنان آن را ادامه می‌دهند.