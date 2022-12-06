لاپید: از هیچ نظامی اسرائیلی درباره ترور ابوعاقله بازجویی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی به اقدام شبکه تلویزیونی الجزیره مبنی بر ارائه پرونده ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی این شبکه به دادگاه کیفری بین المللی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «یائیر لاپید» در این خصوص گفت: هیچ یک از سربازان اسرائیلی در ارتباط با پرونده کشته شدن شیرین ابوعاقله مورد بازجویی و تحقیق قرار نمی‌گیرند. هیچ کسی سربازان ارتش اسرائیل را بازجویی نخواهد کرد و هیچ طرفی از جمله شبکه الجزیره در جایگاهی نیست که اخلاق جنگیدن را به ما آموزش دهد.

«بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در واکنش به اقدام شبکه الجزیره گفت: کشته شدن شیرین ابوعاقله حادثه‌ای جنگی بود که با بالاترین میزان دقت و به صورت عمیق درباره آن تحقیق صورت گرفت. ما حمایت کامل خود و دولت را از فرماندهان و سربازان ارتش برای محافظت از شهروندان تضمین می‌کنیم.

اظهارات این مقامات صهیونیست در حالی است که «ولید العمری» وکیل پرونده ترور شیرین ابوعاقله پس از اعلام خبر ارائه پرونده ترور او به دادگاه لاهه گفت: همه شواهد و تحقیقات بیانگر این است که تیراندازی به ابوعاقله از محل تجمع نظامیان اسرائیلی در جنین صورت گرفته و هیچ فرد مسلح فلسطینی در آن منطقه حضور نداشته است.

«لینا ابوعاقله» برادرزاده شیرین ابوعاقله هم در این باره تصریح کرد: شواهد و ادله زیادی که توسط شاهدان عینی و سازمان‌های بین المللی ارائه شده، تأیید می‌کند که ارتش اسرائیل ابوعاقله را ترور کرده است. ما انتظار داریم که عدالت درباره این پرونده به سرعت محقق شود و دیوان بین المللی کیفری عوامل این جنایت را محاکمه کند.