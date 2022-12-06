بیستمین مرحله توزیع کمک مومنانه در اشتهارد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از روند رزمایش کمک مومنانه اظهار کرد: همزمان با جشنواره البرز قوی، ۱۲۰۰ بسته معیشتی با همت خیران، مردم نوع دوست شهرستان اشتهارد و مرکز نیکوکاری یاوران انقلاب سپاه شهرستان تهیه و در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی افزود: بیستمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه شهرستان اشتهارد در راستای فرمایشات حضرت امام خامنه ای همزمان با جشنواره البرز قوی اجرا و سبد غذایی بین نیازمندان توزیع شد.

علیزاده گفت: این بسته‌ها از طریق پایگاه‌های مقاومت بسیج، گروه‌های جهادی و مساجد بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.