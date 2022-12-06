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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۶

فرمانده سپاه اشتهارد:

بیستمین مرحله توزیع کمک مومنانه در اشتهارد اجرا شد

بیستمین مرحله توزیع کمک مومنانه در اشتهارد اجرا شد

اشتهارد- فرمانده سپاه ناحیه اشتهارد از توزیع یک هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی کمک مومنانه همزمان با جشنواره البرز قوی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از روند رزمایش کمک مومنانه اظهار کرد: همزمان با جشنواره البرز قوی، ۱۲۰۰ بسته معیشتی با همت خیران، مردم نوع دوست شهرستان اشتهارد و مرکز نیکوکاری یاوران انقلاب سپاه شهرستان تهیه و در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی افزود: بیستمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه شهرستان اشتهارد در راستای فرمایشات حضرت امام خامنه ای همزمان با جشنواره البرز قوی اجرا و سبد غذایی بین نیازمندان توزیع شد.

علیزاده گفت: این بسته‌ها از طریق پایگاه‌های مقاومت بسیج، گروه‌های جهادی و مساجد بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

کد مطلب 5648881

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