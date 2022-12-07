به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از اجرای بند ۱۵ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص اعطای طبقات تشویقی در بافت فرسوده خبر داد و گفت: بند ۱۵ کمیسیون ماده ۵ در خصوص اعطای طبقات تشویقی در بافت فرسوده به تمامی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ابلاغ شده است.
وی افزود: برابر این ماده قانونی در کوچههای عرض ۶ متر به بالا ساکنان بافت فرسوده با یک طبقه تشویقی میتوانند ۴ طبقه بسازند همچنین در کوچههای ۸ تا ۱۰ متر با یک طبقه تشویقی ساکنان بافت فرسوده میتوانند ساختمانشان را ۵ طبقه بسازند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در کوچههای ۱۰ متر به بالا ساکنان در صورت نوسازی تابع طرح تفصیلی شهر تهران هستند، ادامه داد: با توجه به اینکه این بند قانونی ابلاغ شده است امیدواریم شهرداران مناطق نسبت به معرفی و تبلیغ این بسته تشویقی به شهروندان به ویژه ساکنان بافت فرسوده تلاش کنند.
وی در ادامه با اشاره به کاهش زمان صدور پروانه ساخت در تهران بیان کرد: در برخی از مناطق شهر تهران زمان صدور پروانه ساخت به کمتر از دو ماه رسیده است.
صارمی زاده با بیان اینکه هنوز در پروندههای بزرگ مقیاس زمان صدور پروانه ساخت کاهش چشمگیری نداشته است، یادآور شد: دلیل این مشکل نیز این است که هنوز برخی از سازمانهای متولی در این حوزه به درگاه یکپارچه صدور پروانه ساخت نپیوستهاند به همین دلیل بسیاری از استعلامها به صورت دستی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه در کنار مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حدود ۳۱ نهاد، سازمان و وزارتخانه مسئول این بخش هستند و در استعلامهای شهرداری برای صدور پروانه باید مشارکت داشته باشند؛ تاکید کرد: این در حالی است که تنها برخی از این سازمانها برخط شدهاند و هنوز بخش قابل توجهی از این مجموعهها به سامانه استعلام نپیوستهاند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برابر قانون اگر نهادی تا دو هفته جواب استعلام شهرداری تهران را ندهد، ما میتوانیم نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنیم؛ گفت: اما ما این کار را نمیکنیم به این دلیل که امکان بروز پیامدهایی وجود دارد که توجه به منافع شهر و شهروندان اقتضا میکند منتظر بمانیم.
وی افزود: از تمامی سازمانهای متولی در پاسخگویی به درخواست استعلامهای شهرداری برای صدور پروانه ساخت درخواست داریم تا سریع و در مدت زمان اندکی جواب دهند و از همه مهمتر اینکه در سامانه استعلام و صدور پروانه ساخت برخط باشند.
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