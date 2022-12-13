برگزاری نخستین همایش رویکردهای نوین در مدیریت مرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پرویز آهی فرمانده دانشگاه تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) صبح امروز در نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز گفت: با توجه به رقابتهای ژئوپلتیکی که در منطقه رخ میدهد مرزها اهمیت دوچندانی دارند.
سردار آهی گفت: باتوجه به آثاری که هم اکنون در مرزها دیده میشود چالشهایی متوجه همه کشورهای منطقه است.
وی افزود: مطالعه چالشها و فرصتهایی که در مناطق مرزی پیش رو است باید پاسخگوی چالشهای آینده باشد.
فرمانده دانشگاه تربیت پلیس امام حسن مجتبی گفت: نخستین همایش مدیریت مرز با رویکردهای نوین در دانشکده علوم و فنون مرزی آغاز شده است.
وی ادامه داد: اهداف همایش شناسایی نوآوریها در خصوص مدیریت و کنترل مناطق مرزی و تحلیل چالشهای قانونی در مرز است.
سردار آهی بیان کرد: بیش از ۲۵۰ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است و امیدواریم نتایج حاصل از همایش در امنیت مرز تأثیرگذار باشد.
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