بررسی ابعاد طرح اصلاح قانون انتخابات در فراکسیون انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه صبح امروز فراکسیون انقلاب اسلامی، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم پرداختن به اصلاح نظام انتخاباتی کنونی، کمیسیون شوراها و امور داخلی طرحی را در دستورکار دارد تا با هدف رقابتی تر و شفاف‌تر شدن انتخابات به نحوی که منجر به جلب مشارکت عمومی آحاد جامعه شود، اصلاحاتی بر قوانین موجود انجام گیرد.

وی بیان کرد: بر این اساس فراکسیون اکثریت مجلس به منظور واکاوی ابعاد مختلف این طرح و نحوه ورود مجلس به روال بررسی آن، جلسه‌ای را با حضور رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات و نمایندگان اندیشکده‌ها برگزار کرد و اعضای مجمع عمومی فراکسیون نظرات مختلف خود را در مورد این طرح مطرح کرده و پیشنهاداتی در خصوص شکل بررسی آن در صحن مجلس مطرح کردند.