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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳

عمویی خبر داد؛

بررسی ابعاد طرح اصلاح قانون انتخابات در فراکسیون انقلاب اسلامی

بررسی ابعاد طرح اصلاح قانون انتخابات در فراکسیون انقلاب اسلامی

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از بررسی ابعاد طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه صبح امروز این فراکسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه صبح امروز فراکسیون انقلاب اسلامی، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم پرداختن به اصلاح نظام انتخاباتی کنونی، کمیسیون شوراها و امور داخلی طرحی را در دستورکار دارد تا با هدف رقابتی تر و شفاف‌تر شدن انتخابات به نحوی که منجر به جلب مشارکت عمومی آحاد جامعه شود، اصلاحاتی بر قوانین موجود انجام گیرد.

وی بیان کرد: بر این اساس فراکسیون اکثریت مجلس به منظور واکاوی ابعاد مختلف این طرح و نحوه ورود مجلس به روال بررسی آن، جلسه‌ای را با حضور رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات و نمایندگان اندیشکده‌ها برگزار کرد و اعضای مجمع عمومی فراکسیون نظرات مختلف خود را در مورد این طرح مطرح کرده و پیشنهاداتی در خصوص شکل بررسی آن در صحن مجلس مطرح کردند.

کد مطلب 5653880
زهرا علیدادی

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