امکان اعلام تغییر نشانی به صورت مجازی در ثبت احوال فراهم شد

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق قانون اگر فردی محل سکونت ثبت شده اش تغییر کند و با آدرس ثبت شده در سازمان ثبت احوال مطابقت نداشته باشد، باید در اسرع وقت آن را به اداره ثبت احوال اطلاع دهد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: برای این تغییر نشانی نیاز نیست که به ادارات ثبت احوال مراجعه شود بلکه مردم عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال و ورود به قسمت تغییر نشانی، آدرس جدید محل سکونت خود را وارد کنند.

وی افزود: تمام افراد می‌توانند به صورت رایگان نشانی جدید خود را در درگاه اینترنتی ncr.ir ثبت کنند. این درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد است و امکان اعلام تغییر نشانی به صورت مجازی و در کمتر از ۵ دقیقه برای مردم عزیز در سامانه ثبت احوال فراهم کند.

زاهدی نیا در انتها گفت:: این امکان به منظور تسریع و تسهیل امور شهروندان عزیز بوده و توصیه می‌شود برای دریافت خدمات بهتر از دولت شهروندان در زمان تعیین شده نسبت به ثبت تغییرات نشانی خود اقدام کنند.