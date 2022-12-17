  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی:

امکان اعلام تغییر نشانی به صورت مجازی در ثبت احوال فراهم شد

امکان اعلام تغییر نشانی به صورت مجازی در ثبت احوال فراهم شد

بجنورد- مدیرکل ثبت احوال استان از امکان ثبت تغییر نشانی در کمتر از ۵ دقیقه در سامانه ncr.ir خبر داد و گفت: طبق قانون فردی که محل زندگی خود را تغییر می‌دهد، باید آن را به این نهاد اطلاع دهد.

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق قانون اگر فردی محل سکونت ثبت شده اش تغییر کند و با آدرس ثبت شده در سازمان ثبت احوال مطابقت نداشته باشد، باید در اسرع وقت آن را به اداره ثبت احوال اطلاع دهد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: برای این تغییر نشانی نیاز نیست که به ادارات ثبت احوال مراجعه شود بلکه مردم عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال و ورود به قسمت تغییر نشانی، آدرس جدید محل سکونت خود را وارد کنند.

وی افزود: تمام افراد می‌توانند به صورت رایگان نشانی جدید خود را در درگاه اینترنتی ncr.ir ثبت کنند. این درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد است و امکان اعلام تغییر نشانی به صورت مجازی و در کمتر از ۵ دقیقه برای مردم عزیز در سامانه ثبت احوال فراهم کند.

زاهدی نیا در انتها گفت:: این امکان به منظور تسریع و تسهیل امور شهروندان عزیز بوده و توصیه می‌شود برای دریافت خدمات بهتر از دولت شهروندان در زمان تعیین شده نسبت به ثبت تغییرات نشانی خود اقدام کنند.

کد مطلب 5657193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار