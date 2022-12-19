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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۸:۲۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان ناسالم است

هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان ناسالم است

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۴۴ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۴۴ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۱۳۶ یعنی بازه ناسالم برای همه افراد قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۴۴ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت نشینان ۱۹۵ روز هوای قابل قبول، ۷۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

بر اساس این گزارش، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 5659126
مهشید جعفری معظم

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