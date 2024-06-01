نهضت ملی مسکن امید مستاجران کردستانی/آورده مشکل متقاضیان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مسکن همواره به عنوان از نیازهای اصلی و دغدغه‌های خانواده تبدیل شده است نیازی که داشتن آن هوش از سر مستأجران برده و خانواده‌ها همواره در تکاپوی خرید و یا افزایش نقدینگی خود برای ودیعه مسکن هستند و می‌توان گفت که بسیاری از مردم برای خرید و یا اجاره مسکن با چالش‌های زیادی مواجه هستند.

متأسفانه افزایش بی رویه قیمت مسکن به کابوس بزرگی برای مستأجران تبدیل شده است که هر روز از دست یافتن به این رؤیای دور خود دورتر می‌شوند.

با شروع به کار دولت سیزدهم امید در دل بسیاری از مردم جوانه زد چرا که دولت خدمتگذار همواره دغدغه رفع مشکل خانه دار شدن را داشت و در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شد.

برای رفع بخشی از مشکلات مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار دولت خدمتگزار قرار گرفت اما این طرح با گذشته ۳ سال با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده و هنوز نتوانسته به خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه منجر شود.

در واقع پروژه مسکن ملی به امید خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کارگر جامعه طراحی شد و متقاضیان که بیشتر آن‌ها قشر کم درآمد هستند به امید خانه دار شدن سرمایه‌های خود را نقد کرده‌اند تا به این آرزوی محال بتوانند دست پیدا کنند.

سرمایه‌هایی که برای مسکن ملی نقد شد

یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: من یک کارگر ساده هستم که سال‌ها است آرزوی خانه دار شدن را دارم تاکنون با هر سختی و مشقتی که بود توانستم بخشی از میزان آورده اولیه مورد نیاز برای مسکن خود را آماده کنم.

محمد ابراهیمی افزود: برای تأمین آورده اولیه من سرمایه‌های زندگی خود از قبیل طلای فرزندان و فرش دستباف همسرم را فروختم و برایم تأمین این آورده‌ها سنگین است.

وی بیان کرد: بیشتر متقاضیان این طرح از اقشار ضعیف و کم درآمد هستند و ما انتظار داریم نرخ سود و هزینه اقساط ماهیانه وام‌ها کاهش پیدا کند تا بتوانیم از پس هزینه‌های ساخت این مسکن برآییم چرا که با این حقوق ناچیز و شرایط اقتصادی در تأمین مایحتاج روزانه زندگی خود هم مشکل داریم.

این متقاضی مسکن ادامه داد: امیدواریم متولیان امر مردم و متقاضیان این طرح را یاری کنند تا بتوانیم در آینده نزدیک صاحب خانه شویم.

زمان تحویل مسکن ملی مشخص شود

احمد رضایی نیز یکی دیگر از متقاضیان طرح ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: من سال‌های زیادی است که مستأجر هستم و با امید خانه دار شدن در این طرح شرکت کردم.

وی افزود: ما هر کدام امیدی برای به نتیجه رسیدن این طرح داریم و لازم است تا دولت یک زمان مشخص را برای اتمام این پروژه ارائه کند.

رضایی عنوان کرد: متأسفانه هزینه پرداخت مبالغ برای ساخت مسکن بعضاً از توان ما خارج است و ما نگران از آینده خود هستیم و این نگرانی به فرزندان ما هم سرایت کرده است و امیدواریم دولت بتواند ما را یاری کند.

این متقاضی نهضت ملی مسکن افزود: طبق آنچه در ابتدا اعلام شد با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی قرار بود قیمت تمام شده یک واحد در طرح نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد تومان باشد اما با این روندی که در پیش گرفته شده است بیش از این میزان می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر افراد متقاضی در این طرح از اقشار کارگر و ضعیف هستند انتظار می‌رود مسؤولان همچون گذشته یاریگر ما باشند تا این آرزوی دیرینه برای ما محقق شود.

۵۳ درصد زمین مورد نیاز مسکن ملی کردستان آماده شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تاکنون ۵۳ درصد زمین مورد نیاز مسکن ملی استان آماده شده است.

کیومرث حبیبی گفت: ۶۸۰ هکتار در شورای عالی شهرسازی و معماری و حدود ۲۲۰ هکتار در شورای برنامه‌ریزی استان در هفته‌های آینده تعیین تکلیف می‌شود که با احتساب این ۹۰۰ هکتار قطعاً فراتر از ۳۷ هزار واحد تعهد دولتی در استان زمین تأمین می‌شود.

وی اذعان کرد: طرح‌های آماده‌سازی در پروژه‌های ۱۱۲ هکتاری سقز، ۴۸ هکتاری سنندج و ۴۰ هکتاری دیواندره در حال اجرا است و باید این روند تسریع پیدا کند تا مردم شاهد پیشرفت پروژه‌ها باشند.

وی گفت: توافقاتی در شهرهای سنندج، بانه و قروه بین راه و شهرسازی و سپاه پاسداران در حال انجام است، ولی در بانه و مریوان هنوز اقدامی که متناسب با متقاضیان باشد انجام نشده است.

یک سال و نیم زمان برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن یک ضعف در اجرای پروژه است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان هم اذعان کرد: صرف یک سال و نیم زمان برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن در کردستان یک ضعف در اجرای این پروژه است و تعداد متقاضیان واجد شرایط در چند روز اخیر خود بر فشار تأمین زمین می‌افزاید.

حبیبی افزود: نظام یکپارچه آماری نهضت ملی مسکن در استان، ضروری است و وجود آمارها در حوزه‌های مسکن روستایی، خودمالکی و فرسوده هم به ما کمک می‌کند تا نسبت به تعهد ۸۷ هزار واحد بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم.

وی بیان کرد: مشغول شدن به مراکز شهرستان‌ها توجه به شهرهای کوچک زیر ۲۵ هزار نفر را کمتر کرده که باید به صورت پروژه به پروژه به این موضوع ورود کرد هر چند مقدار این نیاز کم است.

ساخت ۳۶ هزار و ۷۸۱ واحد ابلاغی مسکن ملی به راه و شهرسازی کردستان

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: برنامه ابلاغی گروه‌های ساخت به این اداره کل ۳۶ هزار و ۷۸۱ واحد است و کل ثبت نامی‌ها هم شامل ۹ شهر به جز سروآباد و شهرهای اقماری ۱۹۹ هزار و ۴۱۶ متقاضی است.

امیرحسین جمشیدی افزود: این رقم به استثنای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر بوده که جمعاً و با احتساب شهر سروآباد و شهرهای اقماری ۲۲۰ هزار متقاضی در استان وجود دارد.

وی گفت: تاییدیه اولیه ۲۶ هزار و ۹۳۰ متقاضی و تاییدیه نهایی ۶۴ هزار و ۷۸۳ متقاضی بوده به استثنای اینها ۴ هزار و ۸۰۰ متقاضی هم افتتاح حساب داشتند که هنوز مبلغی برای پروژه آنها تخصیص پیدا نکرده است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان تصریح کرد: این تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ متقاضی و ۱۹ هزار و ۲۳۳ متقاضی که پروژه آنها تخصیص اعتبار یافته جمعاً تعداد کل متقاضی‌های معرفی به بانک‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: در قالب گروه حمایتی و نهادهای حمایتی واگذاری پروژه‌ها شاهد ۵۲ درصد پیشرفت داشته است که غالباً استارت و عمده پیشرفت در دولت سیزدهم بود.

کمبود زمین در بانه و مریوان

جمشیدی گفت: در شهرهای مرزی و خصوصاً بانه و مریوان کمبود زمین به دلیل اینکه اراضی انتخابی توپوگرافی خوبی داشتند و بیشتر پوشش جنگلی بوده که منع قانونی در بحث ساخت و ساز دارد کمبود زمین محسوس‌تر است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان اذعان کرد: در این شهرها اگر اراضی باشد که قابلیت بارگزاری داشته باشد و نوع یک و دو و اراضی کشاورزی باشد، باز هم برابر قانون مسکن منع ورود به آنها وجود دارد.

تأمین زمین مسکن ملی در گیرودار کمبود و معارض زمین

جمشیدی گفت: در بانه زمین تحت مالکیت دولت در منطقه احمد آباد به مساحت ۴۷ هکتار شناسایی شده که فاقد پوشش است و در بحث معارض و مالکیت مشکلاتی دارد که با همکاری مرجع قانونی حل شد و با تصویب شورای برنامه‌ریزی به محدوده شهری الحاق شد.

وی ادامه داد: در بحث خود مالکین هم صرفاً با ثبت نام، ارائه پروانه مالکیت و بارگذاری مدارک زمین و مدارک هویتی و صرفاً برای بهره بردن از تسهیلات بانکی تعدادی در استان اقدام کردند که آمار نهایی آن فعلاً در دست نیست.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان عنوان کرد: برای بیش از ۱۵ هزار واحد پیمانکار وجود دارد که در حال آماده سازی زمین هستیم.

جمشیدی گفت: در شهر بیجار هم آماده سازی زمین انجام شده و امور مربوط به شهرداری و نظام مهندسی و کسب پروانه برای اشخاص صادر و نقشه و طراحی انجام شده تا متقاضیان برای نزدیکی به اجرای کار در مسیر قرار بگیرند.

وی بیان کرد: در ابتدای سال جاری هم به دستور استاندار کارگروه ویژه برای پیگیری سریع تشکیل و مسائل ساخت مسکن و مشکلات اجرای و بانکی در ۵ شهر مرتفع و حل و فصل شود.

وجود ۳۸۰۰ متقاضی واجد شرایط در ۵ شهر زیر ۲۵ هزار نفر کردستان

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنیاد مسکن در ۵ شهر استان تعداد ۳ هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی واجد شرایط واریز وجه داریم که از این تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ واحد شروع و مراحل کار از فونداسیون تا نازک کاری هست که ۲۹۰ واحد هم تحویل داده شده است.

حامد فیضی‌پور عنوان کرد: در شهرهای سنندج، بیجار، دهگلان، دیواندره، قروه و کامیاران اقدامات ساخت مسکن ملی توسط بنیاد انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: متولی تأمین زمین وزارت راه و شهرسازی است و زمین‌هایی که تأمین و تعیین شده برعهده ما است که به جز کامیاران مابقی زمین‌ها تأمین و در حال انجام امور ساخت است.

فیضی‌پور ادامه داد: راه و شهرسازی در قالب بازنگری طرح تبدیل شهر کامیاران هفته قبل به کمیسیون ماده ۵ رفته و تأمین زمین آن هم انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد هزار و ۹۶۶ نفر واریز وجه در کامیاران داریم که هزار و ۲۵۲ نفر آنها تخصیص یافته که با آمار راه و شهرسازی بیشتر خواهد بود.

پیشرفت متوسط ۳۵ درصدی پروژه‌های مسکن ملی

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن کردستان اضافه کرد: پیشرفت پروژه ۲۰۰ واحدی سنندج ۶۰ درصد بوده و مابقی پروژه‌ها متوسط ۳۵ درصد از ابتدا تا نازک کاری نهایی در شهرهای مختلف است.

فیضی‌پور گفت: در شهرستان قروه ۷۲ واحد تحویل و در حال حاضر هم پروژه در حال تحویل هم داریم همچنین در دیواندره ۱۲۰ واحد آماده بود که باز هم به آن اضافه شد.

وی ادامه داد: جدا از شهر سنندج در دو شهر کامیاران و دیواندره بیشترین متقاضی مسکن ملی را داریم و بیشترین پیشرفت مسکن ملی در دولت سیزدهم روی داد و آغاز طرح نهضت ملی هم در سال ۱۴۰۰ و از سوی دولت سیزدهم بود.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن کردستان تصریح کرد: سیاست بنیاد مسکن مبنی بر گروهی ساختن است چون سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، تمام زمین‌ها به مردم واگذار و بنیاد تنها در بخش مدیریتی وارد می‌شود که تأثیرات ساخت آن زودتر به ثمر رسیدن و آماده سازی دائمی پروژه‌ها است که بهتر است این روش جایگزین پروژه‌های عظیم شود.

پروژه نهضت ملی مسکن گام مهم دولت سیزدهم در خانه دار شدن مردم

فرماندار بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن گام مهم دولت سیزدهم درخانه دار شدن مردم و بالاخص قشر ضعیف جامعه بود.

حسین محبیان افزود: طرح مسکن ملی در راستای کاهش هزینه‌های مسکن است چرا که هزینه مسکن در بیجار بسیار بالا است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند از تورم قیمت مسکن جلوگیری می‌کند.

فرماندار بیجار ضمن تاکید بر اجرای این طرح در بیجار گفت: تمامی مدیران خدمات رسان در بیجار در راستای اجرای این طرح عظیم مشغول به کار هستند و از هیچ تلاشی در راستای نهضت ملی مسکن فروگذار نخواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: لازم است از فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم و در راستای ساخت نهضت مسکن ملی تلاش ویژه ای داشته باشیم تا این موضوع در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

بیش از شش هزار بیجاری در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند.

رئیس مسکن و شهرسازی بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: فروش امتیاز مسکن ملی در برنامه دیوار توسط برخی متقاضیان غیرقانونی است و این مهم باید مورد بررسی قرار گیرد.

امید غلامی با بیان اینکه برخی از متقاضیان اعلام می‌کنند نمی‌توانند هزینه آورده اولیه متقاضی را تأمین کنند، افزود: این دلیل خوبی برای فروش امتیاز مسکن ملی نیست.

وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از متقاضیان به علت هزینه‌های جانبی و عدم توانایی مالی اقدام به فروش امتیاز خود می‌کنند که این اقدام غیر قانونی است و با متخلفین برخورد می‌شود.

وی عنوان کرد: طرح ملی مسکن نیز در شهرستان بیجار در حال پیگیری و انجام است و در همین راستا شش هزار و ۳۹۵ نفر در بیجار ثبت نام کرده‌اند که از میزان تعداد افراد ثبت نامی ۲ هزار و ۹۰۰ نفر تأیید نهایی شده‌اند و پیامک تأیید برای آن‌ها ارسال شده است.

غلامی اضافه کرد: برابر آمار سامانه طرح نهضت ملی مسکن، برنامه اجرایی چهارساله در شهر بیجار، تعداد سه هزار و ۷۴۱ نفر است که تعداد ۶ هزار و۳۹۵ نفر ثبت نام کرده‌اند که ۲ هزار و ۹۰۰ نفر تأیید نهایی شده‌اند.

طرح نهضت ملی مسکن رویایی خانه دار شدن افرادی است که سالهاست برای راه چاره‌ای در راستای تأمین مسکن هستند اما متأسفانه به دلیل تورم در بحث تأمین و ساخت مسکن همچنان بسیاری از خانواده‌ها با مشکا نقدینگی برای تأمین مسکن روبرو هستند.

در حالی که متقاضیان برای تأمین آورده خود در تلاشند تا از طرق مختلف چه فروش سرمایه‌های خود و چه از طریق تسهیلات بانکی امید خانه دار شدن را با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای خود و خانواده شأن ایجاد کنند اما کمبود زمین در برخی از شهرهای استان نیز مشکلی دیگر به مشکلات اجرای این طرح در استان افزوده و همچنان مسؤولان در تکاپوی حل این مشکل و تأمین زمین و رفع معارض و مشکلات موجود هستند تا با تدابیری که در دولت سیزدهم برای خانه دار شدن قشر ضعیف جامعه اندیشیده شد آرزوی مستأجران به واقعیت برسد.