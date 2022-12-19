عزم جدی سازمان منابع طبیعی برای تولید و کاشت یک میلیارد نهال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منابع طبیعی، عباسعلی نوبخت در نشست نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی عضو پویش "ایران سرسبز، ایران قوی" گفت: باید بپذیریم وضعیت طبیعت ما از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و ارتقا کمی و کیفی پوشش گیاهی در کشور در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی گفت: وظیفه ما در منابع طبیعی حفظ امنیت زیستی است و امنیت زیستی حلقه واسط امنیت ملی و امنیت غذایی است.

نوبخت از تهیه و تدوین برنامه ۵ ساله در منابع طبیعی کشور خبر داد و افزود: در این برنامه نقشه راهی که گذشتگان در سازمان منابع طبیعی ترسیم کرده‌اند مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از وجود ۱۲۶ نهالستان به مساحت ۲۶۸۱ هکتار در منابع طبیعی کشور خبر داد و افزود: در هر هکتار از این نهالستان‌ها می‌توان ۵۰۰ هزار اصله نهال تولید نمود.

وی با بیان اینکه نخستین جنگل را در دنیا ایرانیان ایجاد کرده‌اند و این پیشینه به ۳۵۰۰ سال قبل بر می‌گردد، خاطرنشان کرد: برای اثبات حقانیت منابع طبیعی به هیچ عنوان نیازمند آمارسازی نیستیم و به هر اندازه نهال تولید و کاشته شود به افکار عمومی و مردم گفته خواهد شد.

از نقد استقبال می‌کنیم

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه خاطرنشان کرد: کار در منابع طبیعی به خاطر پیچیدگی‌هایی که وجود دارد قطعاً بی عیب و نقص نیست و برای رسیدن به اهداف پیشرو نیازمند نقد منتقدان هستیم تا مشکلات و راهکارهای پیش رو عیان گشته و اعتقاد داریم که انتقاد از برنامه‌های سازمان می‌تواند در ارتقا و رشد منابع طبیعی کمک نماید.

نوبخت اعلام کرد: ممکن است برای مخاطبان ابهامی برای تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال وجود داشته باشد و موضوع آب و خاک و حفاظت آن مطرح گردد که البته در این موضوع شکی نیست و سازمان برای همه این موارد که می‌تواند چالش ایجاد نماید برنامه و راهکار دارد.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد پنجره واحد زمین در منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: دغدغه زمین خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی بواسطه راه اندازی این سامانه رفع خواهد شد.

افزایش ظرفیت برای تولید نهال در نهالستان‌های منابع طبیعی

مجری طرح نهضت جهادی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال نیز در این نشست گفت: این طرح نهضت جهادی از شهریورماه امسال توسط رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ شده و به سرعت کارها در این بخش آغاز شده است.

رضا احمدی اعلام کرد: در استان‌ها ظرفیت تولید نهال احصا شده و خوشبختانه ظرفیت بسیار بالایی برای تولید نهال در نهالستان‌های منابع طبیعی وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای تأمین نهال مورد نیاز کشور باید سطح تولید نهال را سالانه به ۲۵۰ میلیون اصله نهال برسانیم.

به گفته احمدی تمام تلاش همکاران و مدیران کل منابع طبیعی و کارشناسان حوزه جنگل‌های کشور بر این است که این عدد تعهد شده ۲۵۰ میلیون اصله در سال اجرایی شود.

مجری طرح نهضت جهادی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور خاطرنشان کرد: حرکت در منابع طبیعی بر پایه علم و تخصص است و نیروهای سازمان افرادی متخصص هستند و آنچه می‌تواند این حرکت جهادی را شکل دهد عزم و اراده‌ای است که در مجموعه منابع طبیعی، جوامع محلی، دوستداران محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در خاتمه تصریح کرد: تولید گونه‌های اقتصادی چند منظوره را در اجرای این طرح در نظر داریم زیرا اگر اقتصادی نباشد مشارکت مردم را در پی نخواهد داشت و به طور حتم باید درآمدزایی یک هکتار جنگل کاری اقتصادی و زراعت چوب به صرفه تر از زراعت‌های معمول و سنتی باشد.