آیت الله مصباح دژی استوار در خط مقدم دفاع از ولایت فقیه بود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل حزب الله لبنان حجت الاسلام سید حسن نصر الله خطاب به کنگره بین المللی دومین بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه اندیشمند آیت الله مصباح یزدی پیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الأنبیاء و المرسلین، محمد وآله الطیبین الطاهرین.



بیت شریف حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی «قدس سره»؛



سروران عزیز در ستاد گرامی‌داشت سالگرد آیت الله مصباح یزدی «قدس سره»؛

شرکت کنندگان عزیز در کنگره بین‌المللی بزرگداشت دومین سالگرد رحلت ارتحال علامه اندیشمند آیت الله مصباح یزدی «رضوان الله علیه»



سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

«الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا» (احزاب، آیة- ۳۹)؛

«همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچکس جز خدا بیم ندارند. و خدا برای حسابرسی کفایت می‌کند.»

دومین سالگرد رحلت حضرت علامه بزرگ حضرت آیت الله شیخ محمد تقی مصباح یزدی «رضوان الله تعالی علیه» از راه فرا می‌رسد؛ اما احساس فقدان او سنگین است و جای خالی او چنان خالی است که هیچ گونه پر نمی‌گردد پر نمی‌شود. نه دریای دانش او شبیهی دارد و نه بصیرت عظیمش نظیری.

او زندگی اش را بر وفق خواست و اراده الاهی تدبیر نموده کرده بود و از این رو وجودش را صرف مسیر خداوند کرده بود.؛ سخن خدا را ترویج می‌کرد و ترنم نامش را بر زبان جاری می‌ساخت نمود و به سوی او رهنمون می‌کرد. و از آن جا که خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می‌کند آن جایگاه عظیم را به ایشان وی بخشید؛ چه، اینکه او یک شخصیت نادر و استثنایی دنیای در جهان اسلام بود.

حوزه‌های علمیه و محافل علمی او را به عنوان فقیهی سترگ و فیلسوفی درخشان و نوآور می‌شناسند که در ساحت اندیشه ورزی، برای مراکز علم و معرفت و فرهیختگان جویای حقیقتْ یک انقلابی علمی و محصول فرهنگی سازنده‌ای را ارائه نمود و در مباحث متنوع فکری معاصر با اندیشه‌ای فراگیر و مواضعی روشن برای در دفاع از اسلام و انقلاب پیشگام بود.

و برای مسائل گوناگون، پاسخ‌های مناسب تدارک نمود که جویندگان حقیقت را با آب گوارای فکر ژرف و بیان صحیح خود سیراب ساخت نمود و نادر است که امت بتواند در ساحت نظریه پردازی در حوزه‌ی مفاهیم و اندیشه‌های اسلامی دوباره شخصیتی در قامت دانش و اندیشه بلند او تقدیم کند.

خداوند متعال بر برادران ما در حزب الله، از فرماندهان و عالمان و اعضای کادر و مجاهدان، این نعمت بزرگ را عطا کرد که از فیض وجود او بهره مند شوند و به محضرش او شرفیاب گردند تا از روح آرام او الهام گیرند و از جان پر جذبه اش سیراب شوند؛ چه اینکه برادران ما در طول دهه‌های گذشته و در ایام حضور متعدد در جمهوری اسلامی همیشه جهت برای رسیدن به محضر ایشان و بهره مندی از شهد دانش و عنایت و سلوک او مشتاق و مصر بودند.

ایشان بحق در همه آنچه به مسائل فکری و اعتقادی و اخلاقی مرتبط بود پناه و قبله و مقصد بود و از سر شفقت در لبنان به ملاقات ما تشریف آورده و با عالمان و مجاهدان و خانواده‌های ما ملاقات نمود کرد؛ به نقطه‌های مرزی سرکشی نمود کرد و با نیروهای مقاومت هم نشین گشت و افتخار ما این است که همواره مشمول دعای او در نمازها و خلوت‌هایش بودیم و نیز مورد قدرشناسی و احترام ایشان.

او بی شک مردی الاهی بود که ماموریتش تثبیت و تعمیق و اصالت بخشی به ایمان بود و مدام بر ایمان، ایمان و یقین و تسلیم می‌افزود.

ارتباط ایشان با حزب الله به لحاظ عاطفی چنان عمیق بود که در مواضع تأیید آمیز و بیانات بلند ایشان نسبت به درباره حزب الله منعکس می‌شد به گونه‌ای که معتقد بود که اخلاص و ارتباط عمیق حزب الله با ولیّ فقیه موجب این مواضع می‌گشت و به همین جهت نهایت پشتیبانی و نصرت یاری را نسبت به در حق مقاومت مبذول داشت.

اندیشه‌ی ژرف و آگاهی گسترده و بینش و معرفت ایشان به اسلام، موجب رابطه‌ی عمیق ایشان با ولایت گشت شد و بدین جهت دژی استوار در خط مقدم دفاع از ولایت فقیه و رهبری امام خمینی (قدس سره) و امام خامنه ای (دام ظله) بود و ثابت قدم و تأثیر گذار بر خط ولایت ماند و نیروهای متخصصی تربیت نمود کرد که در راستای گسترش این اندیشه که همان خط فکری نبوت و امتداد آن است مشارکت کنند.

بنابراین تمام تلاش و حرکت او در مسیر گستراندن ریشه‌های این مسیر مبارک بود. او (رضوان الله تعالی علیه) به این حقیقت دست یافته بود که تمسک به مسیر راه ولایت و ارتباط با او و اطاعت از او مایه بقای امت و تأمین کننده محور وحدت و منابع قوت و راه پیروزی امت است؛ بلکه حتی اطاعت از ولی فقیه شرط رسیدن به رضوان الاهی است.

امروز بیش از پیش نیازمند استفاده‌ی بهره‌گیری کامل از میراث عظیم آن سفرکرده عظیم الشان در فکر و رفتار و پایداری و زهد و اخلاص هستیم و حقیقتاً درگذشت ایشان خسارتی بزرگ برای امت و برای اندیشه دینی و انسانی و نیز برای انقلاب اسلامی ایران و حوزه‌های علمیه است.و بی شک در حزب الله، اندیشه‌ای نورانی و پرجاذبه و دوستی گران‌سنگ و دستی حمایتگر و دعایی از سر صدق و صفا را از دست دادیم.

با خداوند متعال پیمان می‌بندیم که بر همان خواست ایشان که بر وفق آن تلاش می‌کرد می‌کوشید و دیگران را دعوت می‌نمود حرکت کنیم؛ یعنی اخلاص الاهی، پایداری در پیمودن این راه، و ثبات قدم در مسیر ولایت.

والحمد الله رب العالمین.