به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین‌المللی استاد فکر و آئین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، هم‌زمان با روز گرامیداشت علوم انسانی اسلامی، امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

در این کنگره پیام تصویری شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان پخش خواهد شد و آیت‌الله محمود رجبی و حجج‌اسلام سیدسعیدرضا عاملی و منوچهر محمدی به ایراد سخن می‌پردازند. این مراسم با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این کنگره امروز هم‌زمان با روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

گفتنی است این کنگره همه‌ساله به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و در ایام سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی که به عنوان روز علوم انسانی اسلامی نام‌گذاری شده است، برگزار می‌شود.