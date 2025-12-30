  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۹ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۶

پنجمین کنگره استاد فکر در تهران با پیام دبیرکل حزب الله برگزار می‌شود

پنجمین کنگره استاد فکر در تهران با پیام دبیرکل حزب الله برگزار می‌شود

آئین بزرگداشت پنجمین کنگره بین‌المللی استاد فکر و سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی امروز در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین‌المللی استاد فکر و آئین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، هم‌زمان با روز گرامیداشت علوم انسانی اسلامی، امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

در این کنگره پیام تصویری شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان پخش خواهد شد و آیت‌الله محمود رجبی و حجج‌اسلام سیدسعیدرضا عاملی و منوچهر محمدی به ایراد سخن می‌پردازند. این مراسم با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این کنگره امروز هم‌زمان با روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

گفتنی است این کنگره همه‌ساله به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و در ایام سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی که به عنوان روز علوم انسانی اسلامی نام‌گذاری شده است، برگزار می‌شود.

کد خبر 6705856
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها