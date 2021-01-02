به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیداحمد علم الهدی پیامی را به مناسبت درگذشت آیت الله مصباح یزدی صادر کرد.
متن پیام نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
در سالگرد فاجعه مصیبت بار شهادت سردار رشید اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مصیبتی عظیم و ناگوار، امت اسلام را عزادار ساخت؛ از دست دادن استادی مکتبآفرین که به تعبیر مقام ولایت، خلأ مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری را پر میکرد، ثلمه جبران ناپذیری در اسلام ایجاد نمود.
رحلت جانگداز آیتالله مصباح یزدی، داغی جانسوز بر دلهای مشتاقان آن استاد بزرگوار و شاگردان بهرهمند از فیوضات اندیشهآفرین ایشان وارد ساخت، هیهات که این خسارت جانکاه جبران شود «إنّ الزمان بمثله لعقیم».
این مصیبت وارده را به محضر مقدس بقیةالله ارواحنا فداه و حجت بر حق آن حضرت مقام معظم رهبری، حوزههای علمیه شیعه و فرزندان دانشمندشان تسلیت عرض میکنم.
همنشینی با روح تابناک نبی مکرم (صلیالله علیه وآله) و ارواح طیبه ائمه معصومین (علیهمالسلام) در مقامات عالیه بهشت برای ایشان از خداوند مسئلت دارم.
نظر شما