جزئیات تجارت کالای بدون نفت خام/ صادرات گاز طبیعی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ماه سال جاری، میزان صادرات کالایی بدون نفت خام، حدود ۹۷.۸ میلیون تن و به ارزش ۴۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی تهران تهیه کرده، نکته قابل توجه در آمار اخیر گمرک که برخلاف رویه‌های قبل تا دهه اول دی ماه ارائه شده، در این است که از این میزان، حدود ۱۷.۵ میلیون تن به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار مربوط به صادرات (بدون نفت خام) طی ۱۰ روزه نخست دی ماه ۱۴۰۱ است و بیش از ۸۵ درصد از ارزش آن را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد.

در واقع افزایش صادرات گاز طبیعی موجب شد تا روند کاهشی مقدار صادرات، معکوس، و افت وزنی صادرات به افزایش تبدیل شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذر ماه شاهد کاهش ۱۴.۲ درصدی وزن و افزایش ۳.۲ درصدی صادرات نسبت به ماه قبل همین سال (آبان) بوده ایم.

در بخش واردات نیز در آذرماه نسبت به ماه قبل همین سال (آبان) کاهش ۱۱ درصدی وزن و افزایش ۱۵.۵ درصدی ارزش واردات را شاهد بوده ایم.

همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، رقم واردات کالایی نیز بالغ بر ۲۸.۲ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

از این میزان، ۱.۰۵ میلیون تن به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به ۱۰ روز نخست دی ۱۴۰۱ بوده که بیشترین ارزش آن مربوط به واردات ذرت دامی با سهم ۱۱.۵ درصد از کل ارزش واردات است.

روند ماهانه تجارت کالای بدون نفت خام

بازارهای هدف صادراتی و وارداتی

کشورهای عمده مقصد صادرات از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۱ نیز به این ترتیب است که بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۱.۸ میلیون دلار و سهم ۲۷.۵۱ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸.۶ میلیون دلار و سهم ۲۰.۰۳ درصد، ترکیه با ۶.۴ میلیون دلار و سهم ۱۴.۹ درصد، امارات متحده عربی با ۴.۶ میلیارد دلار و سهم ۱۰.۶۸ درصد و کشور هند با ۱.۵ میلیارد دلار و سهم ۳.۴۲ درصد از کل ارزش صادرات صورت گرفته است.

همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۱، کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۳.۶ میلیارد دلار و سهمی در حدود ۳۰.۷۹ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. در ادامه کشورهای چین با ۱۱.۵ میلیون دلار و سهم ۲۵.۹۹ درصد، ترکیه با ۴.۶ میلیارد دلار و سهم ۱۰.۴۵ درصد، هند با ۲.۴ میلیارد دلار و سهم ۵.۰۷ درصد و آلمان با ۱.۴ میلیارد دلار و سهم ۳.۱۵ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.