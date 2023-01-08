به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه عالیشوندی درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان اظهارداشت: بنا به دستور رئیس جمعیت هلال احمر، خزانه دار کل جمعیت، تا پایان وقت اداری از امروز ۱۸ دی‌ماه، این مبالغ را به منظور واریز به حساب بازنشستگان، به حساب جمعیت‌های استانی واریز می‌کند.

وی همچنین گفت: مدیران عامل استان‌ها و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جمعیت نیز در راستای تحقق مطالبات سایر بازنشستگان جمعیت، موظف شدند که تا پایان هفته نسبت به تکمیل مدارک بازنشستگانی که هنوز مدارکشان تکمیل نشده، اقدام و این مدارک را برای واریز بخشی از مطالبات آنان به خزانه‌داری جمعیت ارسال کنند.