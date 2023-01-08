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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۸:۰۳

عالیشوندی خبر داد

پرداخت مطالبات بازنشستگان هلال‌احمر از امروز

پرداخت مطالبات بازنشستگان هلال‌احمر از امروز

مدیرکل حوزه ریاست جمعیت هلال احمر؛ گفت: از امروز ۱۸ دی‌ماه بخشی از مطالبات مربوط به بازنشستگان هلال احمر در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به حساب استان‌ها واریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه عالیشوندی درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان اظهارداشت: بنا به دستور رئیس جمعیت هلال احمر، خزانه دار کل جمعیت، تا پایان وقت اداری از امروز ۱۸ دی‌ماه، این مبالغ را به منظور واریز به حساب بازنشستگان، به حساب جمعیت‌های استانی واریز می‌کند.

وی همچنین گفت: مدیران عامل استان‌ها و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جمعیت نیز در راستای تحقق مطالبات سایر بازنشستگان جمعیت، موظف شدند که تا پایان هفته نسبت به تکمیل مدارک بازنشستگانی که هنوز مدارکشان تکمیل نشده، اقدام و این مدارک را برای واریز بخشی از مطالبات آنان به خزانه‌داری جمعیت ارسال کنند.

کد مطلب 5676209

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