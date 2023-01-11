به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالشهای بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همین اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای طرحهای نیمهتمام، مهار آبهای مرزی و تأمین آب و طرحهای برقآبی صادر شده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.
با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سالهای اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آبهای ژرف، چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در فرایند قابلیتسازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهرهبرداری از آبهای ژرف و سایر فناوریهای آب اختصاص دهد.
پیش بینی منابع مالی برای اجرای الگوی کشت
از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیشبینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آببر و انجام حمایت از شهرکهای گلخانهای و شهرکهای کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه همزمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.
بودجه ۱۴۰۲ حامی محیطزیست
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیسجمهور ۲۰ درصد عوارض سبز به محیطزیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین ۱,۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیطزیست و تأمین تجهیزات محیطبانی و… در نظر گرفته شده است. حمایت از محیطزیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
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