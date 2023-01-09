به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، رویداد ملی کارآفرینی، نوآوری ها و صنایع خلاق دریامحور که تجاریسازی ایده ها، محصولات فناورانه مسأله محور و حل نیازهای واقعی صنایع دریایی کشور را دنبال میکند در موضوعات «صنایع تخصصی دریایی»، «زیستفناوری دریایی»، «انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دریامحور»، «صنایع خلاق دریایی» و «سلامت، فرهنگ، هنر و گردشگری» نیمه نخست اسفندماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
«ایدهبازار رقابتی دانشآموزی»، «دانشجویان و نیازهای فناورانه صنایع دریایی ایران» و «نمایشگاه چالشها و فرصتهای صنایع دریایی»؛ مهمترین موضوعاتی هستند که در چهارمین رویداد ملی کارآفرینی، نوآوری ها و صنایع خلاق دریامحور محور قرار دارند.
این رویداد با مشارکت ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، دانشگاه خلیج فارس و توسط کارگروه تخصصی توسعه فناوری صنایع دانشبنیان دریایی بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار می شود.
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