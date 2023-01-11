۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در کنار حمایتهای معیشتی، دولت به منظور حمایتهای درمانی ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزشافزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است.
همچنین تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخشهای حمایتی دولت در حوزه سلامت است.
دولت در حوزه پیشگیری در بخش سلامت و ورزش هم منابعی در نظر گرفته است که بر این اساس، بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزشافزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
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