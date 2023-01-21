جزئیات درخواست بازگشت به کشور ایرانیان متخصص

سید علی حسینی معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۲۳۸ درخواست همکاری از سوی ایرانیان غیر مقیم ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این درخواست به تایید مرکز تعاملات رسیده است، گفت: نوع درخواست های این افراد از طریق معاونت علمی در زمینه اشتغال، سخنرانی، خدمت و نظام وظیفه، تاسیس شرکت دانش بنیان، دوره های دکتری و فرصت مطالعاتی و همکاری به عنوان استاد مدعو بوده است.

جدول نوع درخواست متخصصان ایرانی مقیم خارج

عنوان حمایت تعداد درصد اشتغال ۱۴ ۵.۹ انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه های تخصصی ۷۵ ۳۱.۵ پروژه جایگزین خدمت در خارج از کشور ۵۱ ۲۱.۴ تاسیس شرکت نوپا ۳۴ ۱۴.۳ دوره پسا دکتری ۴۵ ۱۸.۹ دوره فرصت مطالعاتی ۲ ۰.۸ نظام وظیفه تخصصی در داخل ۸ ۳.۴ همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین ۹ ۳.۸

معاون روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به تحصیلات ایرانیان غیر مقیم گفت: معمولا این افراد در رشته های کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و دکتری هستند که درخواست دادند تا به ایران برگردند و در زمینه های مشخص فعالیت کنند.

جدول مقطع تحصیلی متخصصان

مقطع تحصیلی تعداد درصد کارشناسی ارشد ۲۱ ۸.۸ دانشجوی دکتری ۵ ۲.۱ دکتری ۲۱۲ ۸۹.۱

به گفته حسینی، حوزه تخصصی فعالیت متخصصان با درخواست تأیید شده در این بازه زمانی در زمینه های مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر بوده است.

جدول حوزه های تخصصی متخصصان

حوزه تخصصی تعداد درصد مهندسی ۱۵۱ ۶۳.۴ علوم پایه ۵۱ ۲۱.۴ علوم انسانی ۲۷ ۱۱.۳ علوم پزشکی ۸ ۳.۴ هنر ۱ ۰.۴

وی با اشاره به کشور مبدأ متخصصانی که قصد بازگشت به کشور دارند گفت: اتریش، اسپانیا، ایالات متحده امریکا، ایتالیا، ایرلند، آلمان ،برزیل، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، چین، دانمارک، روسیه، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مالزی، نیوزلند، هلند از جمله کشورهایی بودند که متخصصان ایرانی در آن تحصیل کردند و قصد بازگشت داشته اند.

جدول کشور مبدا متخصصان