به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مدیران این دو مرکز همچنین در این نشست با حضور جمعی از متخصصان و محققان حوزه علوم شناختی و اعصاب شناختی، برگزاری کارگاهی مشترک آشنایی با مفاهیم علوم شناختی برای افزایش مهارتهای شناختی را مورد تاکید قرار دادند.
عطااله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در این جلسه با تشریح نقش و جایگاه علوم و فناوریهای شناختی در افزایش مهارتها و توانمندیهای شناختی در میان اقشار مختلف مردم در سطح جامعه و کمک به تامین نیازهای درمانی بیماران گفت،: امروزه سرمایه بزرگ هر کشور سرمایه شناختی آن ملت است و تلاش ستاد این است که علوم و فناوری شناختی را در سطح جامعه توسعه دهد.
پورعباسی افزود: کاربرد علوم شناختی در مسایل کلان اجتماعی و ملی، تغییر نگرش و افزایش تابآوری در برابر مشکلات جامعه است و درک صحیح ما از شرایط میتواند پایداری و تابآوری اجتماعی را افزایش دهد.
وی در بخشی دیگر از اظهاراتش با بیان اینکه پدافند شناختی به مصونسازی جامعه در برابر تهدیدات نرم و جنگهای شناختی کمک می کند، گفت: نبود آموزشهای کافی و آگاهیبخشی در این زمینه، به کاهش تابآوری شناختی منجر می شود.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با بیان اینکه تشکیل کمیته تابآوری شناختی مرکب از متخصصان، محققان و پژوهشگران برای افزایش سرمایههای اجتماعی در جنگ شناختی حیاتی است، اظهارداشت: در حال حاضر شماری از شرکتهای دانشبنیان با حمایت این ستاد در حوزه افزایش تابآوری شناختی با محوریت دادهکاوی فعالیت دارند.
وی همچنین با اشاره به نقش سواد رسانهای در پیشگیری و کاهش آسیبها، گفت: با توجه به این مهم باید ارتقای سواد رسانهای در بین جوانان و نوجوانان در اولویت باشد و ضرورت دارد سواد رسانهای را در جامعه ارتقاء بخشیم و اطلاعات و مهارتهای خود را در زمینه شناخت انواع رسانهها و اهداف و انگیزههای صاحبان رسانهها افزایش دهیم.
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