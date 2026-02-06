به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع علمی قرآن کریم در حرم مطهر عباسی، محفل قرآنی را به مناسبت سالروز ولادت امام مهدی(عج) در نجف اشرف برگزار کرد.
این محفل قرآنی در چارچوب فعالیتهای طرح قرآنی طلاب علوم دینی نجف اشرف، در دهمین دوره خود در سال جاری ۱۴۴۷ هجری قمری برگزار شد.
این محفل با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط شیخ احمد الفالح آغاز شد و پس از آن عمار الحسینی سخنرانی قرآنی ایراد و سپس شیخ محمد الاسدی تلاوت دوم را ایراد کرد.
شیخ وسام السبطی، رئیس واحد امور قرآنی حوزه علمیه در مؤسسه قرآن کریم نجف که وابسته به این مجموعه است، گفت: این گردهمایی در مدرسه خاتم الانبیاء(ص) با حضور جمعی از طلاب علوم دینی و به عنوان بخشی از تلاشهای مؤسسه برای گسترش فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه در تمام استانهای عراق، به ویژه طلاب حوزه علمیه نجف برگزار شد.
او افزود: جلسات قرآنی با هدف هدایت دانشآموزان و تأکید بر اهمیت خواندن قرآن کریم، از طریق برگزاری برنامهها و فعالیتهایی در نزدیکی محل زندگی دانشآموزان برگزار میشود.
السبطی خاطرنشان کرد: این پروژه قرآنی شامل برنامهای برای آموزش مفاهیم اولیه قرآنی، آمادهسازی قاریان و توسعه مهارتهای تلاوت و همچنین برنامه مربوط به آمادهسازی گروهی از مبلغان نخبه از طریق دورههای تخصصی است.
این گردهمایی با مدیحهسرایی و دعاهایی در وصف زندگینامه پربار امام مهدی(عج) که توسط شیخ علی زرکانی ایراد شد، به پایان رسید.
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