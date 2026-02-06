  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

اکران جشنواره فیلم فجر در یاسوج آغاز شد

اکران جشنواره فیلم فجر در یاسوج آغاز شد

یاسوج-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اکران فیلم‌های چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر در یاسوج خبر داد.

امین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۸ فیلم جشنواره از امروز جمعه تا پنج‌شنبه ۲۳ بهمن در سینما هنر یاسوج اکران می‌شوند.وی افزود: نمایش فیلم‌ها در سه سانس ۱۴:۳۰، ۱۷ و ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: در روز نخست، فیلم‌های «بیلبورد»، «قایق‌سواری» و «جانشین» به ترتیب در سانس‌های یادشده نمایش داده می‌شوند.

وی ادامه داد: روز دوم نیز آثاری شامل «پُل»، «آرام‌بخش» و «قمارباز» اکران خواهند شد.

درخشان تصریح کرد: در روزهای بعد نیز فیلم‌های دیگری مانند «کوچ»، «غبار میمون» و «کارواش» به روی پرده می‌روند.

وی تاکید کرد: در پنج‌شنبه پایانی جشنواره، فیلم «مارون» که به زندگی شهید هدایت‌الله طیب می‌پردازد، در سانس ۱۹:۳۰ اکران می‌شود.

کد مطلب 6740774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها