اکران جشنواره فیلم فجر در یاسوج آغاز شد

امین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۸ فیلم جشنواره از امروز جمعه تا پنج‌شنبه ۲۳ بهمن در سینما هنر یاسوج اکران می‌شوند.وی افزود: نمایش فیلم‌ها در سه سانس ۱۴:۳۰، ۱۷ و ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: در روز نخست، فیلم‌های «بیلبورد»، «قایق‌سواری» و «جانشین» به ترتیب در سانس‌های یادشده نمایش داده می‌شوند.

وی ادامه داد: روز دوم نیز آثاری شامل «پُل»، «آرام‌بخش» و «قمارباز» اکران خواهند شد.

درخشان تصریح کرد: در روزهای بعد نیز فیلم‌های دیگری مانند «کوچ»، «غبار میمون» و «کارواش» به روی پرده می‌روند.

وی تاکید کرد: در پنج‌شنبه پایانی جشنواره، فیلم «مارون» که به زندگی شهید هدایت‌الله طیب می‌پردازد، در سانس ۱۹:۳۰ اکران می‌شود.