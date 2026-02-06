به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح جمعه با حضور در ایستگاه راه آهنمیانه به اردبیل اظهار کرد:در ایام مبارک دهه فجر و مقارن با اعیاد شعبانیه، شاهد اولین حرکت رسمی قطار به سمت ایستگاه اردبیل بودیم.
وی افزود: از ایستگاه میانه، چند دقیقهای است که در خدمت مردم عزیز اردبیل به سمت ایستگاه این استان حرکت میکنیم. پروژه راهآهن اردبیل با طول ۱۷۵ کیلومتر، یکی از مهمترین پروژههای حملونقل کشور است که برای تکمیل آن ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شده که معادل امروز به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
استاندار اردبیل ادامه داد:این پروژه دستاوردی بزرگ برای استان اردبیل است واز تمامی دولتها، دولتمردان، وزرا، استانداران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در طی ۲۲ سال گذشته برای تحقق این پروژه تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
امامی یگانه بیان کرد: همچنین از جناب رئیسجمهور به خاطر دستور ویژهای که سال گذشته برای تکمیل و بهرهبرداری راهآهن اردبیل صادر کرد،قدردانی میکنم.
استاندار اردبیل تشریح کرد: با بهرهبرداری رسمی این پروژه تا پایان امسال، استان اردبیل در حوزه حملونقل و گردشگری تحولی بزرگ خواهد داشت.
وی افزود: این پروژه نه تنها در حمل مسافر، بلکه در جابهجایی کالا نیز نقش بسزایی ایفا خواهد کرد و به توسعه اقتصادی استان کمک خواهد کرد.
استاندار اردبیل همچنین گفت: از تمامی خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه که با بازدیدها و اطلاعرسانیهای خود در این مسیر همراه ما بودهاند، تشکر ویژه دارم.
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