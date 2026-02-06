به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ارتحال عالم بزرگ و مجاهد پیشگام انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی (رحمةاللهعلیه)، یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و امام جمعه فقید ورامین را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: ارتحال این عالم وارسته را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بیت شریف آن مرحوم، بهویژه حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.
همچنین سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور پیامی، رحلت این عالم فاضل و انقلابی را تسلیت گفت.
در پیام سخنگوی سپاه خطاب به حجتالاسلام سید محسن محمودی آمده است: رحلت والد ارجمند، عالم فاضل و انقلابی، رضواناللهتعالیعلیه را به جنابعالی و بیت مکرم تسلیت عرض میکنم و رضوان و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.
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