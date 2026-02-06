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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

تسلیت سخنگویان ارتش و سپاه در پی درگذشت آیت‌الله محمودی گلپایگانی

تسلیت سخنگویان ارتش و سپاه در پی درگذشت آیت‌الله محمودی گلپایگانی

تهران- سخنگویان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیام‌هایی جداگانه، درگذشت عالم مجاهد آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ارتحال عالم بزرگ و مجاهد پیشگام انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی (رحمةالله‌علیه)، یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و امام جمعه فقید ورامین را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: ارتحال این عالم وارسته را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بیت شریف آن مرحوم، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

همچنین سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور پیامی، رحلت این عالم فاضل و انقلابی را تسلیت گفت.
در پیام سخنگوی سپاه خطاب به حجت‌الاسلام سید محسن محمودی آمده است: رحلت والد ارجمند، عالم فاضل و انقلابی، رضوان‌الله‌تعالی‌علیه را به جنابعالی و بیت مکرم تسلیت عرض می‌کنم و رضوان و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.

کد مطلب 6740776

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