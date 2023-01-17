فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا بامداد فردا ادامه دارد

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی فعالیت سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شده است تا بامداد فردا ادامه دارد و در این مدت وقوع بارش باران، طی ساعاتی رگبار و رعد و برق و وزش باد در سطح استان و روی دریا مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: از بعد از ظهر امروز بتدریج سرعت بادهای شمالی روی دریا افزایش خواهد یافت و با تداوم وزش آن تا اوایل جمعه، سواحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: فردا نیز دما در سطح استان کاهش نسبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان ابری همراه با بارش باران گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی و از فردا کاهش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، به تدریج شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و روی دریا ۱۸ تا ۴۸ گاهی بیش از ۵۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی متر و در فراساحل طی ساعاتی گاهی ۱۵۰ تا ۲۷۰ سانتی متر پیش‌بینی می‌شود.