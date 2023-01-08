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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۱۷

به صورت عمده؛

قیمت مصوب انواع میوه و سبزی اعلام شد/ قیمت پیاز چقدر شد؟

قیمت مصوب انواع میوه و سبزی اعلام شد/ قیمت پیاز چقدر شد؟

قیمت مصوب انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران و به صورت عمده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت مصوب انواع میوه و سبزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران و به صورت عمده از ۱۹ تا ۲۵ دی ماه سال جاری اعلام شد.

بر این اساس با توجه به افزایش قیمت پیاز، بررسی جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت مصوب برای پیاز زرد و سفید ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان پیاز قرمز ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان اعلام شده است؛ بر این اساس هر کیلوگرم از این محصول در خرده فروشی حداکثر با ۳۵ درصد امکان فروش دارد.

هر کیلوگرم پیاز زرد بر اساس کیفیت ۱۰ هزار تومان، ۱۲ هزار تومان و ۱۶ هزار تومان، پیاز سفید ۱۰ هزار تومان، ۱۴ هزار تومان و ۱۶ هزار تومان، پیاز قرمز ۱۵ هزار تومان، ۱۸ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان، سیب زمینی ۱۰ هزار تومان، ۱۲ هزار تومان و ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت مصوب انواع میوه و سبزی اعلام شد/ قیمت پیاز چقدر شد؟

کد مطلب 5676905

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