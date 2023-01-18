هرمزگان ظرفیت لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی چهارشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بر بستر شبکه ملی اعتبار (شما) اظهار داشت: یکی از مسائل و دغدغه‌های فعلی کشور مبحث مهم یارانه‌ها و نحوه تخصیص آن به اقشار مختلف جامعه است.

وی افزود: در این طرح دولت برای هدفمند نمودن یارانه‌ها و اینکه بتواند یارانه‌ها را به جامعه هدف واقعی برساند و از فسادها و انحرافات در حوزه تخصیص یارانه‌ها جلوگیری کند، بستری و زیرساخت لازم را فراهم کرده که در مرحله اول یارانه کالاهای اساسی به مردم برسد و مانع از قاچاق این کالاها شویم.

استاندار هرمزگان گفت: در دولت‌های سابق این زیرساخت وجود نداشت اما با دستور ریاست محترم جمهوری در این دولت، کار ایجاد این بستر موسوم به شبکه ملی اعتبار (شما) که کار سنگین سخت افزاری و نرم افزاری بود شکل گرفت و یک شبکه اعتباری ویژه برای کشور به سرانجام رسید.

وی تصریح کرد: این پروژه یک بستر مناسبی است که در آینده می‌تواند کارهای دیگری را نیز در قالب آن انجام داد، با این کار یارانه‌ها به هدف خواهد نشست و با توجه به اینکه ملاک این طرح کد ملی سرپرستان خانوار است استفاده از تمام کارت‌های بانکی سرپرست خانوار برای خرید اعتباری کالای اساسی خود امکانپذیر شده است.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه قرار نیست در این طرح یارانه اضافه‌ای به مردم پرداخت شود بلکه یارانه کالاها هدفمند می‌شود گفت: مبنای خرید در این طرح به شکلی است که قیمت محصولات ۱۰ گانه مشمول طرح، به نرخ شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود و مابقی نرخ این محصولات از اعتبار یارانه پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: استان هرمزگان توان لازم را برای اجرای این طرح به صورت پایلوت دارد و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز در مناطق مختلف استان وجود دارد اما یکی از مزیت‌های طرح این است سبب توسعه زیرساخت‌ها و ارتقا سطح دسترسی مردم خواهد شد.

استاندار هرمزگان گفت: این طرح یک دوره اجرایی دارد و پس از اجرا در هرمزگان و جمع بندی نهایی به صورت سراسری در کشور به اجرا در می‌آید.

وی افزود: هیچ محدودیتی در انتخاب نشان تجاری یا مقدار ۱۰ قلم کالای مصوب طرح وجود ندارد و تمام تلاش این است که سطح دسترسی مردم به کالای اساسی با قیمت مناسب بهبود یابد و با جلوگیری از سواستفاده و فسادهای موجود در توزیع یارانه ها، مانع از قاچاق و کمبود کالای اساسی در کشور شویم.