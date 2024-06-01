۸ هزار زائر از استان مرکزی به آیین ارتحال امام راحل اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد گودرزی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه، شعار امسال هفته امام‌شناسی را «امام وعده‌های صادق» عنوان کرد و گفت: ۳۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس از ۱۲ شهرستان این استان برای اعزام زائران برای شرکت در آئین ارتحال امام تدارک شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزهای انجام شده مقرر است هشت‌هزار نفر از مردم این استان در قالب کاروان به مرقد امام راحل در تهران اعزام شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: بیش از سه هزار نفر نیز با خودروهای شخصی از این استان اعزام می‌شوند که حداکثر زمان سفر آنها بر اساس مسافت شهرستان‌ها، ۲۴ ساعت خواهد بود.

سرهنگ گودرزی افزود: علی رغم کمبود امکانات استقبال برای اعزام بسیار بالا است اما امکانات به همین خاطر تنها افرادی که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند و بر اساس سهمیه پذیرش شده‌اند.

وی تصریح کرد: آئین سالگرد ارتحال امام (ره) هرساله با حضور عاشقان همچنین مسؤولان کشوری و لشگری و سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود و باید اذعان کرد که این آئین امسال به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و شهادت سیدالشهدای خدمت و همراهان ایشان، از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه امام راحل که سرآمد تاریخ است، گفت: برنامه‌های ویژه‌ای نیز در طول مدت سفر برای زائران به حرم مطهر امام راحل از جمله حضور در قم، جمکران، برنامه زیارت اولی‌ها، اجرای مسابقه، حضور راوی در اتوبوس‌ها برای معرفی بیشتر سیره و سبک زندگی امام راحل، مستندسازی توسط تیم‌های خبرنگاری و فضاسازی تبلیغات شهری، تبیین وعده‌های صادق و اندیشه و سیره امام راحل در اسلام ناب و مسئله فلسطین، معرفی چهره‌های سیاسی و الهی امام راحل و حضور در گلزار شهدای تهران پیش بینی شده است.