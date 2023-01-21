به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در گفتوگویی در دانشگاه شیکاگو اعلام کرد تنش با چین روبهکاهش است، اما «نگرانیهای واشنگتن درباره تایوان» را تکرار کرد
بلینکن دراینباره گفت: فکر میکنم تنشها روبهکاهش است، زیرا زمانی که شما به سمت گفتوگو و مشارکت میروید، تمایل به این است که تنشها کاهش یابد.
وی همچنین افزود: بقیه کشورهای جهان هم از ما انتظار دارند تا این رابطه را مسئولانه مدیریت کنیم، زیرا دیگر کشورها میدانند که این رابطه برای آنها نیز تأثیر خواهد گذاشت.
بنا بر اعلام رسانههای آمریکایی وزیر خارجه این کشور قرار است روز ۵ فوریه (۱۶ بهمن) برای دیدار با همتای چینی خود، به پکن سفر کند. اعلام سفر وزیر خارجه آمریکا به چین، پس از سفر اخیر هیئت بلندپایه آمریکا به پکن انجام میشود. سفر این هیئت بلندپایه، مقدمه و آمادهسازی برای سفر آنتونی بلینکن بود.
طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا، «دانیل کریتنبرینک»، دستیار وزیر امور خارجه در امور شرق آسیا و اقیانوسیه و «لورا روزنبرگر»، مدیر ارشد شورای امنیت ملی چین و تایوان، از ۱۱ تا ۱۴ دسامبر (۲۰ تا ۲۳) به چین، کره جنوبی و ژاپن سفر کردند.
«شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین و «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا اخیراً در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در اندونزی با هم دیدار و درباره مسئله تایوان و کره شمالی گفتوگو کردند.
بهدنبال سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان در اوایل ماه آگوست، تنشها در تنگه تایوان تشدید شد. پکن، سفر پلوسی را محکوم و آن را نوعی حمایت از جداییطلبان تلقی و در واکنش، رزمایش گسترده و بیسابقهای را در اطراف حریم هوایی و آبی جزیره تایوان برگزار کرد. بهرغم این واکنش، کشورهایی همچون آلمان پس از سفر پلوسی، هیئتهای بلندپایهای را به این جزیره اعزام کرده و به تشدید تنشها دامن زدهاند.
چین جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند و اقداماتی همچون سفر پلوسی را نقض سیاست «چین واحد» تلقی میکند.
