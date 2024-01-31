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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲

مشاور امنیت ملی آمریکا:

آمریکا به اعمال محدودیت‌های فنی علیه چین ادامه می‌دهد

آمریکا به اعمال محدودیت‌های فنی علیه چین ادامه می‌دهد

در ادامه رقابت‌ها و تنش‌های بین آمریکا و چین در حوزه فناوری، مشاور امنیت ملی کاخ سفید تأکید کرد که اعمال محدودیت‌های فنی علیه پکن همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جِیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا به منظور «حمایت از امنیت ملی خود» همچنان به اعمال محدودیت‌های فناوری بر چین ادامه می‌دهد.

وی که در اندیشکده «شورای روابط خارجی» سخنرانی می‌کرد، درباره محدودیت‌های فنی در رابطه با دولت چین گفت: ما گام‌های بیشتری را مطابق با اصل اساسی برخواهیم داشت… و دستورالعمل ها را برای محافظت امنیت ملی خود تطبیق خواهیم داد.

سالیوان در ادامه افزود واشنگتن در واقع مجموعه‌ای از اقدامات را علیه پکن برای جلوگیری از استفاده از فناوری آمریکایی برای تضعیف امنیت آمریکا و متحدانش اعمال کرده است.

وی با این حال اعلام نکرد که دولت آمریکا چه اقداماتی را علیه دولت چین اعمال خواهد کرد و تاریخ این اقدامات چه زمانی خواهد بود.

دولت جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا در حال آماده‌شدن برای صدور یک فرمان اجرایی با هدف محدود کردن برخی سرمایه گذاری های آمریکا در صنعت حساس فناوری در چین است که به گفته کاخ سفید خطرات امنیتی را به همراه دارد و امنیت ملی آمریکا را تهدید می کند. این اقدام که بدون شک پکن را خشمگین خواهد کرد، ممکن است جبهه جدیدی را در درگیری اقتصادی بین آمریکا و چین باز کند.

هدف دولت بایدن محدودکردن سرمایه‌گذاری در تولید برخی فناوری‌ها و جلوگیری از کمک سرمایه و تخصص آمریکایی است که به توسعه فناوری صنعت نظامی چین کمک می‌کند.

کد مطلب 6009953

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 0
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      چین و چینی ها انقدر باهوش پر از استعداد هوش توانایی هستند که اون فن آوری هایی که آمریکا ازش برای اهرم فشاری بر چین استفاده صحبت تهدید می کنه را به اتکا به خودش در داخل کشور خودش تولید کنه .. مشت محکمی بزنه تو دهن آمریکا افراد تهدید کنه با استفاده از ابزار اهرم فشار

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