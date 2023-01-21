امنیت پروازها مهمترین مقوله فرودگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی غلامرضا رستمیان مشاور مدیرعامل در امور اجرایی فرودگاهها در مراسم تودیع مدیرکل و معارفه سرپرست اداره کل فرودگاههای استان فارس با بیان اینکه فرودگاه شیراز یکی از فرودگاههای پیشرو در کشور است، بر اهمیت به روز بودن فرودگاهها تاکید کرد و گفت: امروز سرعت تغییرات بسیار بالاست و ایمنی و امنیت مهمترین مسئله در بخش فرودگاهی است.
رستمیان در این مراسم با بیان اینکه فرودگاه شیراز یکی از فرودگاههای پیشرو در کشور است که پیشینه قابل دفاعی دارد، انتخاب مدیرکل برای این فرودگاه را با حساسیت بسیار بالا خواند.
وی با اشاره به تعاریف بین المللی و داخلی، فرودگاهها را به عنوان یکی از حساسترین و پیچیدهترین بخشهای حمل و نقل عنوان کرد و گفت: یکی از مؤلفههای مهم برای سرمایه گذاری، داشتن زیرساختهای فرودگاهی در مناطق است و به عبارتی فرودگاهها یکی از عوامل اثرگذار در تولید نیز به حساب میآیند.
وی با تاکید بر اهمیت به روز بودن فرودگاهها گفت: امروز سرعت تغییرات بسیار بالاست و ایمنی و امنیت مهمترین مسئله در بخش فرودگاهی است و همه ما کارکنان فرودگاه، پلیس و سپاه حفاظت هواپیمایی در راستای این اهداف در کنار یکدیگر تلاش میکنیم.
وی ضمن قدردانی از کریم آقایی برای مدیریت فرودگاههای استان فارس در دوران تصدی از همه کارکنان این اداره کل خواست همکاری لازم را با مدیریت جدید برای پیشبرد بهتر امور داشته باشند.
غلامرضا کریم آقایی مدیرکل سابق فرودگاههای استان فارس نیز در ادامه گفت: مسئولیت فرودگاهی دارای مشکلات عدیدهای است و خداوند متعال را شاکر هستم که در مدت مسئولیت و مدیریت اینجانب در اداره کل فرودگاههای استان فارس مشکل خاصی به وجود نیامد.
وی افزود: همواره به مدیریت جمعی اهتمام داشته و معتقدم لازمه اداره یک مجموعه در قالب شهر فرودگاهی مسئولیت جمعی است.
کریم آقایی گفت: ایمنی و امنیت پرواز و مسافران فرودگاهی را مهمترین دغدغه و مسئولیت کاری خود دانست و گفت: در سایه امنیت، ایمنی نیز ایجاد میشود و رفاه مسافران را به دنبال خواهد داشت.
سرپرست اداره کل فرودگاههای استان فارس گفت: با سعی و تلاش و با تکمیل پروژههای شاخص اداره کل فرودگاههای استان فارس به دنبال ادای دین به شهر شیراز و ایران اسلامی هستیم. فخرالدین کشاورز اظهار از حسن نظر مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و اعضای هیأت مدیره شرکت فرودگاهها برای اعتماد به وی قدردانی و اظهار امیدواری کرد: با همکاری، هماهنگی و صدای واحدی که در مجموعه اداره کل فرودگاههای استان فارس وجود دارد، خدماتی را در شأن جایگاه این اداره کل و مردم شهر شیراز داشته باشیم.
