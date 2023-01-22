سعید مراغه چیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت استقلال و شکست دو بر یک این تیم برابر سپاهان اصفهان گفت: استقلال باخت و فعلا از کورس قهرمانی کمی عقب ماند. باخت به سپاهان پرمهره در اصفهان آن هم بدون ۷-۸ بازیکن خود برای ما فاجعه بود. اما آیا استقلال را سپاهان شکست داد یا اینکه بنزین و کبریت را کنار هم گذاشتند تا با یک جرقه کار تمام شود.

وی افزود: در دو نیمه متفاوت تیم ما در مجموع لایق باخت نبود اما سوالاتی که جواب هر کدام می تواند ما را به دلایل نتیجه نهایی برساند وجود دارد.

کارشناس فوتبال ادامه داد: یک سوال مهم علت افت تیم بعد از جام جهانی است. چرا اینقدر کیفیت تیم تنزل پیدا کرده است. از بازی در تبریز تا دیدار برابر سپاهان در طی سه بازی تیممان پیشرفت کرده یا خیر. به تیم ایراداتی وارد است و نمی توان گفت استقلال خیلی خوب است اما باید از سرمربی تیم هم حمایت شود. درست است که نتوانستیم نتیجه خوب بگیریم اما نباید بی دلیل همه چیز را نقد کنیم.

مدافع سابق استقلال ادامه داد: البته ساپینتو هنوز نتوانسته به یک ترکیب ایده آل دست پیدا کند که این یکی از مشکلات اصلی سرمربی استقلال است. یامگا این روزها یکی از بهترین بازیکنان است. حردانی به اردوی تیم ملی دعوت شده بود اما مدتی آنقدر بازی نکرد تا هم از تیم ملی خط خورد و هم از لحاظ روحی و روانی در شرایط نامطلوبی قرار گرفت و این به استقلال ضربه زد.

کاپیتان سابق استقلال با انتقاد از اینکه کاپیتانی در استقلال حرمت دارد و باید به یک بازیکن بزرگ داده شود افزود: یکی از مسائل اصلی بازوبند کاپیتانی است که مسئولیت سنگینی را به بازیکن می دهد. این حرمت ۷۶ ساله شده و دست هر کسی نباید باشد. از مدیریت استقلال هم انتظار می رود که این بازوبند به بازیکنانی داده نشود که نه انتظاری از آنهاست، نه امیدی و نه سابقه خوبی دارند تا بازی به ملوان زمان زیادی باقی نمانده اما بیرون کردن عنصر یا عناصر مخرب و بازیابی روحی و روانی تیم مهمترین وظیفه مدیریت و کادر فنی است. اگر می خواهیم استقلال دوباره به شرایط ایده آل بازگردد.

مراغه چیان در خصوص انتقاداتی که از ساپینتو به دلیل تغییر زیاد در ترکیب استقلال گرفته می شود گفت: متاسفانه این تغییرات باعث ضربه استقلال شده و این نشان می دهد که هنوز ساپینتو تیمش را به خوبی نشناخته و در زمان استراماچونی هم تیم در هفته های اول نتایج خوبی نگرفت اما هفته به هفته بهتر شده و دیدیم که هیچ تیمی مقابل استقلال نمی توانست برنده باشد اما حالا شرایط فرق کرده و به استقلال همانند گذشته با صلابت بازی نمی کند. لج بازی های ساپینتو تمام شدنی نیست. او از چند بازیکن خوب استفاده نمی کند و این باعث شده تا هواداران هم نسبت به رفتارهای او واکنش نشان دهند. بنابراین لازم است او به بازیکنانش بازی بدهد و اگر بد بودند آنها را کنار بگذارد نه اینکه به خاطر لج بازی به تیم ضربه بزند.

کارشناس فوتبال در پایان و در خصوص اینکه گفته می شود از هفته هفدهم تماشاگر ان می توانند در ورزشگاهها حاضر شده و تیم های مورد علاقه شان را تشویق کنند گفت: حضور تماشاگران می تواند به بازیها گرمای خوبی ببخشد. بدون تماشاگر، فوتبال بازی نکنیم بهتر است. البته آنها باید از تیمشان حمایت کنند. به تیم آرامش منتقل کنند. بازیکنان را مورد حمایت قرار دهند و سعی کنند از حاشیه ها دور باشند تا استقلال بتواند به روزهای خوبش بازگردد.