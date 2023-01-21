به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی واحد آفرینش‌های حوزه هنری لرستان همایش ادبی شعر «علوی» با حضور جمعی از شاعران لرستانی برگزار خواهد شد.

این همایش به مناسبت میلاد با سعادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و همزمانی آن با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در قالب گرامیداشت هفته «میلاد نور» برنامه ریزی شده و قرار است به میزبانی حوزه هنری لرستان در خرم آباد برگزار شود.

جشن میلاد حضرت علی (ع)؛ گرامیداشت مقام پدر؛ معرفی امام علی (ع) به عنوان الگوی زندگی، تبیین آموزه‌ها و اندیشه‌های ناب علوی، ترویج فضائل و سیره امیرالمومنین (ع) به عنوان الگوی نیکوی ارزش‌های الهی، تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری و جشن «میلاد نور» از اهداف برگزاری این همایش ادبی است.