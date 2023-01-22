به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «ک» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی فرهادنیا به پایان رسید.

این فیلم به مدت یک هفته در شهرستان ورامین فیلمبرداری شد و اکنون به مرحله تدوین رسیده است.

ایده اولیه فیلم «ک» برآمده از رمانی با نام «محاکمه» از کافکا است.

«ک» داستان مردی است که در آغاز فیلم بازداشت می‌شود در صورتی که از او خطایی سر نزده و این مهم اتهامی بی اساس و بی معنی برای اوست. این معما تا پایان فیلم به گونه‌ای مدام در تصاویر فیلم آشکارا جلوه می کند.

سیاوش چراغی پور، محمدامین عرب سالاری، سارا داننده، آیدا ایرانخواه، میثم افشار، آوا رزازان، علی صابونچی، آرتمیس ناصری، میثم بیگی و عرفان برقی در این فیلم کوتاه ایفای نقش دارند.

سایر عوامل فیلم کوتاه «ک» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مرتضی فرهادنیا، مشاوران کارگردان: مسعود آذرخش، پریسا مهربان، دستیاران کارگردان: مهراد وظیفه، سیدمحمد جواد موسوی، مرتضی علیزاده، امیرحسین جعفری، تصویربردار: مرتضی فرهادنیا، صدابرداران: مسعود شاهوردی، آرش هوجاقانی، مدیر تولید: حسین صحرایی، منشی صحنه :فاطمه آقایی، مدیر صحنه و لباس: فرشته کرمی، مجری طرح : مدرسه سینمایی گوسان فیلم.