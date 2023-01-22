به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی گل در دیدار با ۵۶ نفر از نخبگان دانشگاهی عضو بنیاد نخبگان استان تهران گفت: وزارت علوم نقش مهمی برای نخبگان در رشد جامعه قائل است و تاکنون اقداماتی را بطور مستقیم برای حل مشکلات نخبگان انجام داده است و یا در ان اقدام سهم داشته است.
وی تلاشهای وزارت علوم برای تصویب آئین نامه جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی و جذب نخبگان به عنوان عضو هیئت علمی را از اقدامات شاخص وزارت علوم در رفع مشکلات نخبگان نام برد.
ضرورت برنامهریزی برای ماندگاری نخبگان در کشور
وزیر علوم بر برنامه ریزی برای ماندگاری نخبگان در کشور تاکید کرد و گفت: علاوه بر محیط خانوادگی، اجتماعی و نظام آموزشی و … ژن فرد نخبه خمیر مایه اصلی نخبگی است و وقتی نخبگان از کشور خارج میشوند در واقع ژنهای نخبه از کشور خارج شوند و متعاقب آن کشورهای پذیرنده نخبگان در حوزههای علمی پیشتاز و کشورهای، نخبه گریز از نظر علمی پیرو خواهند شد.
زلفیگل افزود: البته اعتقاد دارم نخبگی محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشود و متعلق به کل جامعه بشری است ولی وقتی نخیگان از جایی که ریشه دارند، خارج میشوند، طبیعی است که زیست بوم نخبگی آنها متضرر خواهد شد، از این رو نگاه ما به نخبگان رویکرد راهبردی و نگاه به آینده است.
چالشهای جذب نخبگان در دانشگاهها
وزیر علوم در این باره گفت: برای رفع این چالشها آئیننامه جذب نخبگان در دانشگاهها به عنوان عضو هیأت علمی با ۵ امضا مسئولان آموزش و فناوری کشور تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.
طولانی بودن مسیر جذب نخبگان در دانشگاهها
وزیر علوم در خصوص طولانی بودن مسیر جذب نخبگان در دانشگاهها توضیح داد: برای رفع این چالش اخیراً مصوبهای از شورای عالی جذب دریافت کردیم که بر اساس آن به محض تأیید فرد، دانشگاهها مکلف هستند قرارداد همکاری را منعقد کنند.
زلفیگل ادامه داد: از آنجایی که حقوق اعضای هیأت علمی تا رسیدن استعلامها معطل میماند از این رو از دانشگاهها خواسته شده حقوق آنها تا رسیدن نتایج استعلامها پرداخت شود.
پیشنهاد وزیر علوم برای حل مسکن نخبگان
وزیر علوم در خصوص مشکلات موجود در تأمین مسکن نخبگان، گفت: برای حل این مشکل راهکارهایی وجود دارد که از آن جمله میتوان به اختصاص اراضی بلا استفاده دانشگاهها به این امر است.
وی اختصاص خانههای سازمانی در پردیسهای دانشگاهها را از دیگر راهکارهای این حوزه نام برد و ادامه داد: نمونه این اقدامات در دانشگاه صنعتی اصفهان است که با اختصاص خانههای ویلایی به اساتید جذب شده تا ۳۰ سال این مشکل را مرتفع کرده است. که طرح میتواند الگویی باشد و در کل دانشگاهها تسری یابد.
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