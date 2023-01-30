آرامش امروز جامعه را مدیون پلیس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه به کارگیری ظرفیت پلیس در عملیات‌ها را مشاهده کرده‌ایم، افزود: نیروهای انتظامی همواره تلاش کردند تا مقابل دشمنان بایستند و امروز خواهش من این است که همکاران ما در فراجا بیش از پیش تلاش کنند و فرصتی را فراهم کنند تا مردم در چتر حمایتی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی آرامش داشته باشند.

وی با اشاره به حوادث اخیر تصریح کرد: نقش مجموعه انتظامی در اغتشاشات اخیر امری مهم در خنثی سازی طرح‌های و نقشه‌های دشمنان بود.

فخاری افزود: آرامش حاکم امروز در جامعه را مدیون تدبیر مجموعه انتظامی هستیم. همت و تلاش و اقدامات بسیج در کنار فراجا چشمگیر بود.

استاندار تهران گفت: امروز اگر چرخ اقتصاد در گردش است، مدیون امنیت سازان و نیروهای انقلابی است.