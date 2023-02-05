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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خبر داد؛

اجرای پایلوت طرح ملی پیشگیری از سرطان سینه در ۱۱ استان از کشور

اجرای پایلوت طرح ملی پیشگیری از سرطان سینه در ۱۱ استان از کشور

اصفهان - نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ملی پیشگیری از سرطان سینه در ۱۱ استان از جمله استان اصفهان بصورت پایلوت اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شیخی صبح یکشنبه در جلسه شبکه ملی پیشگیری از سرطان اظهار داشت: با توجه به مأموریت تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خصوص انجام عملیات شبکه ملی پیشگیری از سرطان در حوزه سرطان سینه، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی در تهران جلسه مشترکی برگزار شد.

وی بیان داشت: در همین ارتباط تفاهم نامه‌ای ما بین پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی در کشور و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منعقد گردید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی سرطان سینه را یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها خواند و افزود: عوامل مختلفی در بروز و شیوع سرطان نقش دارد که از جمله می‌توان به آلودگی هوا، آلودگی خودروها، مباحث ژنتیکی و عوامل محیطی اشاره نمود.

وی افزود: سلامت باید اولویت اول دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد به ویژه سلامت بانوان که تأمین کننده سلامت در خانواده‌ها است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری از سرطان‌ها در سطح کشور و از جمله استان اصفهان از توان جهاد دانشگاهی در حوزه غربالگری سرطان سینه در بانوان استفاده شده است.

شاهین شیرانی از شیوع سرطان طی سال‌های اخیر و افزایش آمار آن در هر سال خبر داد و بیان داشت: باید به شکل ویژه در حوزه پیشگیری از سرطان سرمایه گذاری کرد و این اقدام را با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه و جهاد دانشگاهی می‌توان اجرایی کرد.

وی از احداث و راه اندازی مراکز غربالگری سرطان سینه در جوامع پر تراکم ومناطق حاشیه‌ای شهرها خبر داد.

کد مطلب 5700812

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