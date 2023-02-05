اجرای پایلوت طرح ملی پیشگیری از سرطان سینه در ۱۱ استان از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شیخی صبح یکشنبه در جلسه شبکه ملی پیشگیری از سرطان اظهار داشت: با توجه به مأموریت تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خصوص انجام عملیات شبکه ملی پیشگیری از سرطان در حوزه سرطان سینه، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی در تهران جلسه مشترکی برگزار شد.

وی بیان داشت: در همین ارتباط تفاهم نامه‌ای ما بین پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی در کشور و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منعقد گردید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی سرطان سینه را یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها خواند و افزود: عوامل مختلفی در بروز و شیوع سرطان نقش دارد که از جمله می‌توان به آلودگی هوا، آلودگی خودروها، مباحث ژنتیکی و عوامل محیطی اشاره نمود.

وی افزود: سلامت باید اولویت اول دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد به ویژه سلامت بانوان که تأمین کننده سلامت در خانواده‌ها است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری از سرطان‌ها در سطح کشور و از جمله استان اصفهان از توان جهاد دانشگاهی در حوزه غربالگری سرطان سینه در بانوان استفاده شده است.

شاهین شیرانی از شیوع سرطان طی سال‌های اخیر و افزایش آمار آن در هر سال خبر داد و بیان داشت: باید به شکل ویژه در حوزه پیشگیری از سرطان سرمایه گذاری کرد و این اقدام را با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه و جهاد دانشگاهی می‌توان اجرایی کرد.

وی از احداث و راه اندازی مراکز غربالگری سرطان سینه در جوامع پر تراکم ومناطق حاشیه‌ای شهرها خبر داد.