حبس آمار از وضعیت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، نیمی از ماه بهمن گذشته است و هنوز آمار رسمی از تحولات بازار مسکن انتشار داده نشده است و این در حالی است که آخریم آمار منتشر شده از تحولات بازار مسکن مربوط به سال قبل است و تا به امروز هیچ آماری داده نشده است. در سال‌های اخیر، معمولاً آمارهای مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن شامل تحولات قیمت و حجم معاملات زمین، مسکن و اجاره واحدهای مسکونی در شهرها و استان‌ها، با فاصله نهایت دو فصل منتشر می‌شد. این در حالی است که هیچ آماری از بهار، تابستان و پاییز بازار کشوری مسکن هنوز اعلام و منتشر نشده است و مشخص نیست روند بازار معاملات زمین، مسکن و اجاره در سال جاری، به طور رسمی و بر اساس داده‌های آماری معتبر، به چه شکلی بوده است؟

عدم انتشار رسمی از تحولات بازار مسکن

توقف انتشار رسمی از تحولات بازار مسکن می‌تواند طبعاتی منفی در ساخت و ساز داشته باشد چرا که به واسطه انتشار آمارهای رسمی فعالان در بازار مسکن فعالیت خواهند کرد اما اگر هیچ آماری منتشر نشود انبوه سازان ریسک نخواهند کرد که وارد این بازار شوند.

تمام تحلیل‌های کارشناسان نیز وابسته به آمارهای رسمی است و کارشناسان بازار مسکن همه اقدام به تحلیل وضعیت و ارائه پیشنهادهای کارشناسی مؤثر به سیاستگذار به منظور اعمال سیاست‌های مؤثر در این بخش‌ها یا توقف سیاست‌های آسیب‌زا و غیرکاربردی می‌کنند.

انتشار این آمارهای مهم، حیاتی و ضروری در شرایطی متوقف شده است که کارشناسان نسبت به تاوان این توقف و عدم‌انتشار هشدار می‌دهند. از آنجا که این آمارها دماسنج تحولات بازار مسکن هستند، توقف انتشار این آمارها به معنای شکسته شدن دماسنج معتبر بازار مسکن است. توقف انتشار این آمارها نه تنها امکان کشف شرایط بازار مسکن به‌خصوص امکان کشف قیمت برای فعالان و متقاضیان بازار مسکن را بر اساس داده‌های معتبر، از بین می‌برد بلکه بازار مسکن و سیاستگذار این بخش را از تحلیل‌های درست درباره شرایط موجود بازار که می‌تواند منجر به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آینده بازار با سیاستگذاری‌های درست بعد از درک درست واقعیت بازار مسکن شود، محروم کند.

در واقع عدم انتشار آمارهای رسمی باعث نوعی هرج و مرج در بازار مسکن می‌شود در صورتی که این آمارهای م ی تواند حال و آینده مسکن را به نوعی اعلام کند.

دولت بدون آمار رسمی نمی‌تواند برنامه ریزی کند

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در خصوص عدم انتشار آمار رسمی در بازار مسکن به خبرنگار مهر گفت: در گذشته ۱۰ سال یکبار آمارهای رسمی اعلام می‌شد در سال ۱۳۹۴ قرار بود که این آمار هر سه سال منتشر شود اما از سال ۱۳۹۵ به حالت همان ۱۰ سال انتشار آمار رسید باتوجه به اینکه باید سامانه‌ای برای املاک باشد که به صورت آنلاین وضعیت بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: در سال ۹۴ قرار بود سامانه‌ای طراحی شود اما با توجه به مشکلات فنی و عدم هماهنگی بین اشتراکات مسکنی پرونده این سامانه باز نشده بسته شد.

این کارشناس مسکن از عدم همکاری شهرداری‌ها به مهر گفت: شهرداری‌ها حاضر نیستند اطلاعات خود را به شهرداری شهر دیگری بدهند چه برسد به اینکه آمارها را اعلام کنند ماننده جزیره عمل می‌کنند و حاضر نیستند تعداد مسکن؛ ساخت و سازها را اعلام کنند در صورتی که اگر اعلام شود کمک بزرگی به دولت خواهد شد چرا که دولت برای ساخت مسکن نیاز دارد که اطلاعات دقیقی از وضعیت مسکن هر شهر داشته باشد اما وقتی شفافیت نیست نمی‌تواند برنامه دقیقی برای ساخت و ساز داشته باشد.

وی در پایان بیان کرد: تا وقتی که سامانه یا مثل سامانه کد رهگیری ایجاد نشود دولت برای ساخت مسکن نیم تواند برنامه ریزی کند نه تنها دولت بلکه انبوه سازان هم در این بخش سرمایه گذاری نخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ حبس آمارهای رسمی سرمایه گذاران بخش مسکن را فراری می‌دهد و این امر بعث می‌شود تا دولت نتواند برنامه‌ای برای ساخت مسکن داشته باشد و باید به این نکته توجه کرد که این آمارهای رسمی است که باعث می‌شود تا ساخت و ساز در کشور رونق گیرد.