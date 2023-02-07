حجت‌الاسلام یاسین حسن زاده راهیار منطقه‌ای بنیاد هدایت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های جهادی امامان محله در مناطق زلزله زده، اظهار داشت: پس از وقوع زلزله شهرستان خوی و روستاهای اطراف، مردم دچار سردرگمی شده و قصد ترک شهر و روستاهای خود را داشتند که همین مسأله موجب هرج و مرج در شهر شده بود، اما بحمدالله با تشکیل ستاد فرماندهی بحران در مرکز استان و همچنین در شهرستان خوی، مقدمات امداد و خدمات رسانی به مردم فراهم شد.

وی با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه و گروه‌های جهادی حوزوی در ایجاد آرامش و ثبات در منطقه، گفت: پس از تشکیل ستاد مرکزی فرماندهی بحران، ستادی در حوزه علمیه نیز تشکیل شد و گروه‌های حوزوی جهادی آماده خدمات رسانی به مردم شدند.

حجت‌الاسلام حسن زاده، با اشاره به نقش سازمان تبلیغات در بسیج امامان محله برای فرماندهی میدان، تصریح کرد: یکی از معضلات مناطق بحرانی شهر، عدم مدیریت میدانی مردم بود که بحمدالله این مشکل با مدیریت و فرماندهی امامان محله شهرستان خوی در حال برطرف شدن است.

راهیار منطقه‌ای بنیاد هدایت، با تأکید بر اینکه امامان محله شهرستان خوی، میدان‌دار مدیریت کمپ‌ها و توزیع کمک‌های مردمی شده اند، افزود: یکی از بیشترین مشکلات مردم در شهر، کمبود چادر و لوازم گرمایشی بود؛ اما هم اکنون با مدیریت خوبی که توسط امامان محله صورت گرفته است، آمایش کلی صورت گرفته و مناطق به صورت مطلوبی برای خدمات رسانی تقسیم بندی شده اند.

وی، با بیان اینکه هم اکنون بیش از یکصد امام محله و طلاب فعال جهادی در کمپ‌ها و مناطق شهری، مدیریت میدانی را بر عهده دارند، گفت: عمده فعالیت آنان در زمینه تسریع کمک‌رسانی، ارائه خدمات امدادرسانی و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی-تبلیغی است.

حجت‌الاسلام حسن زاده، با انتقاد از عدم انسجام مرکز فرماندهی بحران با مدیرگروه‌های جهادی، تأکید کرد: در چند روزی که میان مردم زلزله زده خوی مستقر هستیم، بیشترین مسأله ای که آن را به چشم مشاهده کردیم، نا هماهنگی میان مرکز فرماندهی ستاد بحران با گروه‌های جهادی بود؛ یعنی آنجا که مدیریت میدان بر عهده دیگر عزیزان بود، شاهد هرج و مرج و ناهماهنگی فراوان! و آنجا که مدیریت میدان بر عهده امامان محله بود، وفاق و همدلی مطلوبی میان مردم شکل گرفته بود.

راهیار منطقه‌ای بنیاد هدایت، همچنین پیرامون مساجد خدمات رسان محله محور، گفت: مشاهدات میدانی ما در چند روز اخیر حاکی از ظرفیت بسیار بالای مساجد برای مدیریت بحران در شرایط اینچنینی است؛ اگر بتوانیم مساجد را به محور مراجعات مردم در بحران‌ها تبدیل کنیم، به مراتب شاهد افزایش کیفیت خدمات رسانی خواهیم بود.