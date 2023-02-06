اردوغان: امیدواریم زلزله را با کمترین تلفات پشت سر بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی وقوع زلزله بامداد امروز در استانهای جنوبی ترکیه و مناطق شمالی سوریه، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد هنوز نمیتوان برآورد روشنی از حجم خسارات مادی و انسانی زمینلرزه ارائه کرد.
به گفته اردوغان همه یگانها و مؤسسات و نهادها تحت فرماندهی اداره حوادث و فوریتها به حال آمادهباش کامل سطح ۴ درآمدهاند که این حالت، شامل درخواست برای ارسال کمکهای بینالمللی نیز میشود. وزارتخانههای بهداشت و کشور و نیز اداره حوادث و فوریتها و ادارات همه استانها و تمامی دیگرمؤسسات باید بهسرعت، کار امدادرسانی را ادامه دهند. رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که شمار جانباختگان این حادثه مهیب کم باشد و دراینباره گفت: امیدوارم فاجعه زلزله را با کمترین جانباخته پشت سر بگذاریم.
بامداد امروز دوشنبه زمینلرزه بزرگی مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به شدت لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزهنگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و در جنوب ترکیه اعلام کرده است.
اما مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی ترکیه تائید کرد که زمین لرزهای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش در جنوب ترکیه را لرزاند.
همزمان خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استانهای لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استانهای لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابانها ریختند.
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