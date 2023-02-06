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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

اردوغان: امیدواریم زلزله را با کمترین تلفات پشت سر بگذاریم

اردوغان: امیدواریم زلزله را با کمترین تلفات پشت سر بگذاریم

رئیس‌جمهور ترکیه در نخستین واکنش به وقوع زلزله شدید در مناطق جنوبی این کشور ضمن تأکید بر کمک‌رسانی به مناطق زلزله‌زده ابراز امیدواری کرد که شمار جان‌باختگان این حادثه مهیب کم باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی وقوع زلزله بامداد امروز در استان‌های جنوبی ترکیه و مناطق شمالی سوریه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد هنوز نمی‌توان برآورد روشنی از حجم خسارات مادی و انسانی زمین‌لرزه ارائه کرد.

به گفته اردوغان همه یگان‌ها و مؤسسات و نهادها تحت فرماندهی اداره حوادث و فوریت‌ها به حال آماده‌باش کامل سطح ۴ درآمده‌اند که این حالت، شامل درخواست برای ارسال کمک‌های بین‌المللی نیز می‌شود. وزارتخانه‌های بهداشت و کشور و نیز اداره حوادث و فوریت‌ها و ادارات همه استان‌ها و تمامی دیگرمؤسسات باید به‌سرعت، کار امدادرسانی را ادامه دهند. رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که شمار جان‌باختگان این حادثه مهیب کم باشد و دراین‌باره گفت: امیدوارم فاجعه زلزله را با کمترین جان‌باخته پشت سر بگذاریم.

بامداد امروز دوشنبه زمین‌لرزه بزرگی مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به شدت لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و در جنوب ترکیه اعلام کرده است.

اما مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی ترکیه تائید کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش در جنوب ترکیه را لرزاند.

هم‌زمان خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استان‌های لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استان‌های لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابان‌ها ریختند.

کد مطلب 5701857
محسن وفایی

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    نظرات

    • امیرطاها IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      خدایا به حق خداوندیت خودت به دادشون برس. شهر ما خوی هم زلزله اومد عمق فاجعه اونقد زیاده که نمیشه با زبان و نوشتاری گفت... اللهم عجل لولیک الفرج
    • بابائی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
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      خط و نشان ایران برای کره جنوبی درباره پول های بلوکه شده تهران/ و این در حالی است که متاسفانه مذاکره و برجام تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
    • بابائی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
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      زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه باید درس عبرت برای حامیان تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی شود
    • بابائی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      1 0
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      زلزله 7.8 ریشتری در ترکیه هشدار به خیانتکاران و جنایتکاران بوده است

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