ابراز همدردی عربستان با سوریه و ترکیه به سبب زلزله ویرانگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: ما رخدادهای تاسف بار در ترکیه و سوریه به دنبال زلزله ای که شماری جان باخته و زخمی به دنبال داشت را دنبال می کنیم.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه خود آورده است: مراتب همبستگی و همدردی و تسلیت خود را به برادران در سوریه و ترکیه ابراز می داریم و از زخمی شدگان آرزوی شفای عاجل می کنیم.

تماس تلفنی امیر قطر با اردوغان

امیر قطر در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه حادثه زمین لرزه در این کشور را که به کشته و زخمی شدن صدها تن منجر شد، تسلیت گفت.

تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز دوشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به وی و مردم ترکیه زلزله ویرانگر صبح امروز را تسلیت گفت و از خداوند برای قربانیان این حادثه طلب رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.

وی در این تماس حمایت کشور خود از ترکیه را اعلام کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.

پیام تسلیت سلطان عمان

هیثم بن طارق، سلطان عمان، در پیام های جداگانه ای، حادثه زلزله در ترکیه و سوریه را به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تسلیت گفت.

واکنش دبیر کل اتحادیه عرب

دبیرکل اتحادیه عرب با انتشار توئیتی جان باختن صدها قربانی در زمین‌لرزه ویرانگر در سوریه را تسلیت گفت.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، با انتشار توئیتی نوشت: جان باختن قربانیان زلزله ویران‌نگر را به ملت سوریه تسلیت می‌گویم.

او از جامعه جهانی خواست که کمک‌های لازم را برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی انجام دهند.