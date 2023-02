روایت پیانیست ایتالیایی از جشنواره موسیقی فجر/جایی که قلبم آنجاست

به گزارش خبرنگار مهر، جیووانی گوئیدی پیانیست ایتالیایی که روز بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته همراه گروه شش نفره خود به اجرای برنامه در سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر با ارکستر «ایتالیای کوچک» پرداخته بود، با انتشار پستی در فضای مجازی از علاقه‌مندی خود به مردم ایران و ارتباط هنرمندان با دیگر ملت‌ها سخن گفت.

گوئیدی در این پست نوشته است: «درست یک سال پیش در چنین روزی تهران بودم، شهری که عاشقانه دوستش دارم. و شما به خوبی متوجه هستید که عشق من به آن مردم هر روز در وجودم بیشتر می‌شود. در جایی که قلبم آنجاست.»

جیووانی گوئیدی پیانیست ایتالیایی با پیش‌زمینه موسیقی کلاسیک است ولی فعالیتش در حوزه موسیقی جز است. این هنرمند طی سال‌های اخیر فعالیت‌هایش را در قالب کوارتت و بداهه‌نوازی پیانو انجام می‌دهد.

در پیشینه فعالیت‌های این هنرمند ایتالیایی آمده است: ورود جیووانی گوئیدی (متولد ۱۹۸۵) به عرصه موسیقی جز به سال ۲۰۰۴ بازمی‌گردد. علی‌رغم داشتن پیشینه در حوزه موسیقی کلاسیک، به علت کنجکاوی در کارگاه‌های آموزشی Enrico Rava مشهورترین موسیقیدان جز ایتالیا شرکت می‌کند و این ترومپت‌نواز کهنه‌کار استعداد شگرفی در او و بداهه‌نوازی‌اش می‌یابد.

دیری نمی‌گذرد که جیووانی ۲۰ ساله را وارد یکی از گروه‌های خود می‌کند و به یکباره با انتشار دو آلبوم در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به ستاره جدید در میان پیانیست‌های جز اروپا تبدیل می‌شود.

استعداد جیووانی در نقش نوازنده پیانو در دو آلبومی که توسط مانفرد آیشر (بنیانگذار شرکت ECM و تهیه‌کننده بی‌بدیل موسیقی پیشرو جهان) از Enrico Rava تهیه و منتشر شده بود، توجه این تهیه‌کننده بزرگ را نیز جلب کرد و به او پیشنهاد تهیه اثری مستقل از او را داد و در سال ۲۰۱۳، در حالی که گوئیدی تنها ۲۸ سال سن داشت، اولین آلبوم خود را در قالب تریو با عنوان City of Broken Dreams توسط این شرکت منتشر کرد.

تنها دو سال بعد، آلبوم دوم تریو جیووانی گوئیدی با عنوان This is the Day توسط ECM منتشر و بلافاصله وارد پرفروش‌های موسیقی جز اروپا شد.

گوئیدی ۳۱ ساله در بزرگترین جشنواره‌های جز جهان و کشورهای آرژانتین، برزیل، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایرلند، کره جنوبی، چین، انگلستان و ایتالیا اجرا داشته است.