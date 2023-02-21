گوشت گرم به زودی در سطح استان همدان توزیع می شود

حسین فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان روزانه حدود ۵۰ تن نیاز مصرفی گوشت قرمز استان است؛ گفت: در حال حاضر از این ۵۰ تن ۳۵ الی ۴۰ تن روزانه به صورت گوشت گرم، از طریق کشتار در کشتارگاه‌ها تأمین می‌شود ودر بازار و شبکه‌ها توزیع می‌شود و مابقی از ذخایر استراتژیک است.

وی با بیان اینکه سالیانه ۳۰ الی ۳۲ هزار تن تولید گوشت قرمز استان ونیاز استان هم سالیانه حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار تن است؛ تصریح کرد: بقیه ذخایر را ما از ذخایر استراتژیک یعنی از گوشت قرمز منجمدی که به صورت ذخیره و استراتژیک ذخیره سهمیه گرفته شده توزیع می‌کنیم.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: با شروع توزیع آن مقدار نیاز را که ما احساس می‌کنیم در سطح بازار برای تنظیم بازار نیاز است وبا توجه به اینکه ذخایر استراتژیک بسیار خوبی داریم قطعاً گوشت قرمز منجمد واز تولیدات داخل استان گوشت با کیفیت وآن کشتاری که از دامداری‌ها و عشایر استان همدان اتفاق افتاده، گوسفند نر و بسیار با کیفیت است.

فضلی با اشاره به اینکه گوشت گوساله منجمد توزیع ما به صورت شبکه توزیع مویرگی است؛ اضافه کرد: توزیع در اکثر فروشگاه‌ها توزیع می‌شود و توزیع آن در بین افرادی که در حاشیه شهر هستند، در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه گوشت منجمدی که ما در سطح استان داریم و در سطح بازار توزیع می‌کنیم از طریق شبکه توزیع و هم زمان در سراسر استان به صورت شبکه‌های مویرگی به انجام می‌رسد، اظهار کرد: میانگین قیمت گوشت منجمد برابر ۱۵۰ هزار تومان است.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه ذخایر استراتژیک ما در رابطه با گوشت قرمز بسیار خوب است؛ تصریح کرد: هیچ گونه کمبودی نداریم و اخیراً نیز دولت محترم اقدام به واردات کرده و گوشت گرم در سطح تهران در حال توزیع است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: در استان‌ها نیز به زودی بحث تزریق گوشت گرم به بازار اتفاق می‌افتد و در سطح استان همدان نیز توزیع می‌شود.